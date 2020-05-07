Продезинфицируют завод БЭМЗ от коронавируса после заражения работников компании «Тион» в Бердске. Если скажет Роспотребнадзор

Не требует дополнительной дезинфекции проходная БЭМЗа после выявленных двух зараженных на производстве компаний «Тион» в Бердске. На ней и так три раза в день проводят дезинфекцию, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель гендиректора БЭМЗа по безопасности Борис Арутюнов. Но если прикажет Роспотребнадзор — будут приняты дополнительные меры.
Напомним, что 13 человек контактировали с двумя заболевшими коронавирусом рабочими на заводе «Тион». Производство находится на территории БЭМЗа, и зараженные заходили через его проходную. Оба жители Бердска. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила PR-директор компании Анастасия Гетьман сегодня, 7 мая.
— Да, работники заходили через проходную, конечно, — отметила Анастасия.
— Проходную и так дезинфицируют три раза в день. Мы весь последний месяц соблюдаем абсолютно все рекомендации Роспотребнадзора, — отметил Борис Павлович 7 мая.
Также напомним, что Гетьман подтверждала Курьер. Среда. Бердск», что действительно у двух сотрудников производства, которое расположено в Бердске, обнаружена коронавирусная инфекция. Один не выходил на работу с 26 апреля, другой — с 28, т.к. почувствовали признаки ОРВИ. На производстве ведется журнал состояния здоровья сотрудников, до этого признаков ОРВИ у них не было, температура также была в норме. 4 мая стали известны результаты их анализов, поэтому обоих госпитализировали. По словам заболевших, оба чувствуют себя хорошо.
— Где они заразились у нас нет информации. 13 человек кантатных находятся под наблюдением Роспотребнадзора. Взяты анализы, ждем результаты, — рассказала Анастасия 7 мая.
5 мая специализированная организация провела дезинфекцию помещений «Тиона» с применением средств вирулицидного действия на производстве. Требования Роспотребнадзора также включают необходимость отстранить от работы сотрудников, контактировавших с заболевшими. Они отстранены, уточнила Гетьман. Все требования «Роспотребнадзора» в настоящее время выполнены и компания может возобновить работу.
— «Тион» также решил протестировать всех работников завода на наличие SARS-CoV-2, поэтому 4 и 5 мая клиника «Санитас» взяла анализы у сотрудников производства. В ближайшие дни они будут готовы, — рассказала Анастасия.
Будут ли взяты анализы у сотрудников БЭМЗа рассказал Борис Арутюнов.
— Все делается в соответствии с указанием Роспотребнадзора. Если специалисты ведомства скажут, будут проверять, — сказал Борис Павлович.
На территории БЭМЗа работают около тысячи людей. Будет дополнительная дезинфекция и проверка на коронавирус и других сотрудников кроме «Тиона» — «Курьер. Среда. Бердск» отправил запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Читайте подробности в ближайшее время.
Напомним, компания «Тион» в Бердске располагается по адресу ул. Зеленая Роща, д. 7/1 офис 19.
По официальной сводке штаба Бердска, на утро 7 мая в городе лишь 9 зараженных коронавирусом, 1 пациент выписан. Под медицинским наблюдением находятся 70 жителей города, из них 12 детей.
По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 37 человек. Обратились сами 33 жителя. За сутки с наблюдения снято 2, принято 3 человека. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Всего медицинскими работниками проведено 730 обследований на выявление коронавируса, за сутки 18