Продезинфицируют завод БЭМЗ от коронавируса после заражения работников компании «Тион» в Бердске. Если скажет Роспотребнадзор

На территории завода работает около тысячи бердчан. Будет дополнительная дезинфекция и проверка на коронавирус и других сотрудников завода кроме «Тиона», выяснял «Курьер. Среда. Бердск». Ответ дал заместитель гендиректора БЭМЗа по безопасности Борис Арутюнов.

Дезинфекция должна обязательно проводиться после выявления зараженных коронавирусом

Не требует дополнительной дезинфекции проходная БЭМЗа после выявленных двух зараженных на производстве компаний «Тион» в Бердске. На ней и так три раза в день проводят дезинфекцию, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель гендиректора БЭМЗа по безопасности Борис Арутюнов. Но если прикажет Роспотребнадзор — будут приняты дополнительные меры.

Напомним, что 13 человек контактировали с двумя заболевшими коронавирусом рабочими на заводе «Тион». Производство находится на территории БЭМЗа, и зараженные заходили через его проходную. Оба жители Бердска. Это «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила PR-директор компании Анастасия Гетьман сегодня, 7 мая.

— Да, работники заходили через проходную, конечно, — отметила Анастасия.

— Проходную и так дезинфицируют три раза в день. Мы весь последний месяц соблюдаем абсолютно все рекомендации Роспотребнадзора, — отметил Борис Павлович 7 мая.

Также напомним, что Гетьман подтверждала Курьер. Среда. Бердск», что действительно у двух сотрудников производства, которое расположено в Бердске, обнаружена коронавирусная инфекция. Один не выходил на работу с 26 апреля, другой — с 28, т.к. почувствовали признаки ОРВИ. На производстве ведется журнал состояния здоровья сотрудников, до этого признаков ОРВИ у них не было, температура также была в норме. 4 мая стали известны результаты их анализов, поэтому обоих госпитализировали. По словам заболевших, оба чувствуют себя хорошо.

— Где они заразились у нас нет информации. 13 человек кантатных находятся под наблюдением Роспотребнадзора. Взяты анализы, ждем результаты, — рассказала Анастасия 7 мая.

5 мая специализированная организация провела дезинфекцию помещений «Тиона» с применением средств вирулицидного действия на производстве. Требования Роспотребнадзора также включают необходимость отстранить от работы сотрудников, контактировавших с заболевшими. Они отстранены, уточнила Гетьман. Все требования «Роспотребнадзора» в настоящее время выполнены и компания может возобновить работу.

— «Тион» также решил протестировать всех работников завода на наличие SARS-CoV-2, поэтому 4 и 5 мая клиника «Санитас» взяла анализы у сотрудников производства. В ближайшие дни они будут готовы, — рассказала Анастасия.

Будут ли взяты анализы у сотрудников БЭМЗа рассказал Борис Арутюнов.

— Все делается в соответствии с указанием Роспотребнадзора. Если специалисты ведомства скажут, будут проверять, — сказал Борис Павлович.

На территории БЭМЗа работают около тысячи людей. Будет дополнительная дезинфекция и проверка на коронавирус и других сотрудников кроме «Тиона» — «Курьер. Среда. Бердск» отправил запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Читайте подробности в ближайшее время.

Напомним, компания «Тион» в Бердске располагается по адресу ул. Зеленая Роща, д. 7/1 офис 19.

По официальной сводке штаба Бердска, на утро 7 мая в городе лишь 9 зараженных коронавирусом, 1 пациент выписан. Под медицинским наблюдением находятся 70 жителей города, из них 12 детей.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 37 человек. Обратились сами 33 жителя. За сутки с наблюдения снято 2, принято 3 человека. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное. Всего медицинскими работниками проведено 730 обследований на выявление коронавируса, за сутки 18