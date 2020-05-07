Harry Potter At Home: Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги о Гарри Поттере

Главы будут выкладывать раз в неделю. В общей сложности до середины лета опубликуют 17 глав книги с озвучкой знаменитых актёров.

Акция должна помочь учителям и ученикам в период пандемии

Актёр стал первым участником акции под названием Harry Potter At Home. Видео с озвучкой будут опубликованы на сайте Роулинг, а сами записи доступны в Spotify. Они созданы для того, чтобы помочь учителям и детям в период самоизоляции.

Главы будут выкладывать раз в неделю. В общей сложности до середины лета опубликуют 17 глав книги с озвучкой знаменитых актёров. В том числе главы книги озвучат Стивен Фрай и Эдди Редмейн, который сыграл в фильме «Фантастические твари и где они обитают».

Ранее сообщалось, что в третьей части фильма «Фантастические твари» появятся два персонажа из цикла романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Источник: Life