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Недвижимость / Общество

На 20% может подешеветь аренда жилья к июлю из-за коронавируса

14:43 07.05.2020 Фото: tOrange.biz
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После возобновления экономической активности ставки не вернутся на прежний, допандемийный, уровень, полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

На 20% может подешеветь аренда жилья к июлю из за коронавируса
Сильнее всего подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках и регионах с высокой активностью

Аренда квартир в крупнейших городах России к июлю 2020 года может подешеветь на 20% из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«Если пойдет такими темпами, то к июлю ставки могут упасть на 10-20%. Все зависит от того, когда закончится карантин и возобновится экономическая активность. Однако и после ее возобновления ставки не вернутся на прежний, допандемийный, уровень, так как многие арендаторы понесли потери и уже не готовы платить столько, сколько раньше», — сказал Луценко.

Согласно исследованию федерального портала, охватившему 70 городов РФ с населением более 300 тыс. жителей, по итогам апреля 2020 года однокомнатные квартиры подешевели в 47 городах из 70, двухкомнатные — в 50, трехкомнатные — в 57. В среднем по всем городам «однушки» снизились в цене на 1,8%, «двушки»- на 2,5%, «трешки» — на 3,7%.

По словам Луценко, сильнее всего подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках и регионах с высокой активностью, где из-за коронавируса произошел отток трудовых мигрантов. Так, больше всего в апреле упали арендные ставки в Кирове, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове, Уфе, Краснодаре, Москве, Московской области, Волгограде и Сочи. Заметное снижение наблюдалось также в Белгороде, Красноярске, Самаре и Санкт-Петербурге.

Сейчас съемная однокомнатная квартира России в среднем стоит 13,1 тыс. рублей в месяц, двухкомнатная — 17,4 тыс., трехкомнатная — 23 тыс.

Источник: ТАСС

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