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Образование / Общество

Пандемия не повилияет на начало учебного года: Студентов ждут в вузах 1 сентября

14:44 07.05.2020 Фото: Pixabay
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Приемная кампания на 2020/2021 год пройдет с рядом особенностей. Речь о способах предоставления документов, сроках приема, проведении вступительных испытаний, зачислении.

Пандемия не повилияет на начало учебного года: Студентов ждут в вузах 1 сентября
1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия

Сроки приемной кампании будут зависеть от сроков завершения ЕГЭ, а все мероприятия максимально перейдут в онлайн. Так, поступающие смогут подавать заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме через ресурсы вуза либо с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

На данный момент Минобрнауки России придерживается таких сроков: последним днем приема документов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений — 19 августа, вторая — 24 августа.

1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия. Формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации.

Источник: РГ

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