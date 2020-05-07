После 12 мая скорректируют новые сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году

Во главу угла мы ставим здоровье школьников. Поэтому можем проводить экзамен только тогда, когда будем уверены, что это безопасно.

Экзамены проведут тогда, когда это будет безопасно

— Зачисление в вузы мы не можем провести без ЕГЭ, — рассказал Сергей Кравцов. — Пока решение в следующем: экзамены проводить с 8 июня. Но не исключаю, что после 12 мая это решение будет скорректировано в зависимости от той ситуации, которая будет. Во главу угла мы ставим здоровье школьников. Поэтому можем проводить экзамен только тогда, когда будем уверены, что это безопасно.

Напомним, ЕГЭ в этом году планируют сдавать почти 800 тысяч человек. Пока что, согласно опубликованному проекту расписания, ЕГЭ для всей страны начнется 8 июня (понедельник) с географии, литературы, информатики (ИКТ).

11 июня — будет русский язык; 15 июня — пройдет ЕГЭ по математике; 18 июня — история, физика; 22 июня — обществознание, химия; 25 июня — биология и письменный экзамен по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский); 26 июня (пятница) и 29 июня (понедельник) — устный экзамен по иностранным языкам (раздел «Говорение»).

Также в проекте приказа указаны резервные дни по всем предметам. Завершится основная волна ЕГЭ 11 июля.

Но если будет принято решение о переносе ЕГЭ, это расписание может снова измениться.

Источник: РГ