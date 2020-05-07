До 100 тысяч рублей получают рискующие жизнями студенты-медики на практике с коронавирусными больными

Соцсети взрываются дискуссией после каждого поста студента-медика, публично заявившего, что не пойдет сейчас в больницу ни на какую практику. «Дело отказников» слушается многотысячным «судом присяжных».

Сегодня для студентов-медиков время «Ч»

«Не надо меня гнать в больницу. Не хочу», — пишут одни. «Принудительная практика. Нам грозят академической задолженностью при отказе» — жалуются другие. «Я работаю в стоматологии сейчас — там я себя чувствую в безопасности. И если я пойду на практику — не смогу вернуться на эту работу» — эти слова одной из студенток уже облетели все соцсети.

Сегодня для студентов-медиков время «Ч». Совместный приказ Минздрава и Минобрнауки разрешил привлекать студентов медвузов к работе с зараженными COVID 19.

А с 1 мая студенты старших курсов могут проходить практику в клиниках с коронавирусом. Со всеми, кто решит войти в «красную» зону, заключается договор: риск оценивается в 100 тысяч рублей.

Однако к такому оказались готовы не все. Кто-то честно задается вопросом: «Почему я сегодня не герой?». И честно сам отвечает: «Никто никого не заставляет. Но мне страшно». Правда, с которой нельзя не считаться.

Но есть и другая правда, о которой тоже пишут студенты: «Разве профессия врача изначально не подразумевает риск? Зачем идти в медицинский, если ты не готов в экстремальной ситуации помогать? Делать пластику носов? Слюнявить кэш? Всем быть пластическими хирургами и стоматологами? Дело важное и нужное, но кто вылечит, когда действительно «край»?…

Академик Петр Глыбочко: Наши студенты получают до 100 тысяч рублей

Более тысячи ординаторов, аспирантов и студентов Сеченовки участвуют в борьбе с коронавирусом. Об этом «РГ» рассказал ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко:

— Медицинские вузы, их преподаватели, аспиранты, студенты с первых дней пандемии помогают отечественному здравоохранению. Наша клиническая база одна из первых перепрофилирована в крупнейший в стране госпиталь COVID-19 на 2000 коек. У нас создан профильный федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для взрослых. Более тысячи ординаторов, аспирантов и студентов противостоят коронавирусной инфекции, работая в городских и университетских клиниках, участвуя в волонтерском движении.

Ординаторы Сеченовского, имеющие дипломы по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», трудоустроены на должности участковых врачей-терапевтов в подразделения Департамента здравоохранения Москвы. С середины марта они оказывают помощь больным на дому, ведут амбулаторный прием. В собственные университетские клиники, перепрофилированные под госпитали COVID-19, трудоустроены ординаторы, которые в качестве врачей-стажеров помогают госпитализированным пациентам. Ординаторы работают по индивидуальным учебным планам. Это зачтется им как практика. В клиниках Москвы трудятся и наши аспиранты. Кроме того, ординаторы, аспиранты и студенты участвуют в волонтерском движении. В том числе, в больнице в Коммунарке.

Заметна тенденция: активизируется коронавирус, и среди студентов увеличивается количество желающих стать волонтерами. Добровольцы оказывают адресную помощь пожилым и маломобильным людям, находящимся на самоизоляции, помогают медицинскому персоналу в больницах. Кстати, сейчас московские больницы, где лечат зараженных коронавирусом, принимают на работу и практику не только ординаторов, но и студентов медвузов.

На заседании Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 мэр Москвы Сергей Семенович Собянин заявил о направлении на практику в рамках борьбы с коронавирусом студентов 4-6 курсов медицинских вузов.

И с 1 мая студенты старших курсов специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и «Сестринское дело» направляются в медицинские организации соответствующих субъектов РФ, где будет прохождение практической подготовки. Такая подготовка — неотъемлемая часть образовательной программы.

Работа в условиях эпидемии диктует свои требования. И их надо неукоснительно соблюдать. Всем предоставлены средства индивидуальной защиты, возможность выбора нескольких вариантов работы. Те, кто пожелает работать в зоне, где находятся инфицированные больные, обязательно пройдут обучение по программе «Диагностика и профилактика новой коронавирусной инфекции». Студенты дают информированное согласие на работу, заключают трудовой договор с больницей. То есть, это полноценное трудоустройство. В Москве их зарплата превысит 100 тысяч рублей. Их обеспечат бесплатным питанием.

Заключая трудовой договор, студент становится медицинским работником. В отношении него действуют все стандарты и правила оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, как и в отношении любого другого медицинского работника. И значит безопасность студента обеспечивается на том же уровне, как и безопасность любого медработника.

Сегодня вся страна борется с коронавирусной инфекцией. А врачи, все медики на передовой. Пришло время и нашим студентам, нашим выпускникам проявить себя. Они хорошо подготовлены, в том числе и на междисциплинарном уровне. Они готовы к противостоянию, к всеобщей борьбе с опасным вирусом. Уверен, они способны справиться с ним. Есть и те, кто не ушел добровольцем на фронт борьбы с коронавирусом. Мы понимаем и этих студентов, и их родителей. Никто из вуза никого отчислять не будет. Не надо фейков. Просто надо задуматься, та ли профессия выбрана для жизни.

Источник: РГ