Украл 12 финских курток на 108 тыс. рублей рецидивист в Новосибирске

По данному факту следователь отдела полиции №2 «Железнодорожный» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Кражу раскрыли

В ночь на 17 февраля в магазин финской одежды, расположенный в Железнодорожном районе Новосибирска, проник неизвестный, который похитил 12 мужских курток. По данному факту следователем отдела полиции №2 «Железнодорожный» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Причиненный ущерб составил 108 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 34-летенего жителя Заельцовского района, ранее судимого за аналогичное преступление. Похищенную одежду подозреваемый сбыл неустановленному лицу, потратив вырученные денежные средства на собственные нужды.

Проводится расследование, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Источник: 54.мвд.рф