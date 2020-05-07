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Авто / Общество

Водительские удостоверения стали выдавать реже в России

14:30 07.05.2020 Фото: Википедия
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В 2019 году в России водительские права получили 1,33 миллиона человек, что почти на 17 тысяч меньше, по сравнению с данными за 2018 год.

Водительские удостоверения стали выдавать реже в России
Экзамен на права по-прежнему можно сдать в ГИБДД, однако в удаленном формате

По информации МВД РФ, в прошлом году больше всего удостоверений было выдано в Московской области (111,4 тысячи), Москве (79,9 тысячи), Краснодарском крае (50,4 тысячи), Санкт-Петербурге (49,2 тысячи) и в Башкортостане (44,1 тысячи).

Напротив, меньше всего граждан получили права на использование автотранспорта в Еврейской АО (1,6 тысячи), Туве (1,3 тысячи), Ингушетии (1,2 тысячи), Ненецком АО (499) и на Чукотке (157).

Автоюрист Тимур Маршани предположил, что снижение числа россиян, получивших водительское удостоверение, может быть обусловлено тенденцией отказа от использования личного транспорта, поскольку его содержание обходится недешево.

— Кроме того, сегодня городской транспорт и инфраструктура города функционируют намного эффективнее, — заключил собеседник агентства.

Напомним, 18 апреля президент России Владимир Путин продлил действие водительских прав и паспортов с истекающими сроками действия с 1 февраля по 15 июля. Это решение было принято главой государства в условиях обострения эпидемиологической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса нового типа.

Несмотря на распространения инфекции, экзамен на права по-прежнему можно сдать в ГИБДД, однако в удаленном формат.

Источник: vm.ru

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