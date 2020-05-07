Задержали за заказные убийства бизнесмена и политика Анатолия Быкова в Красноярске

Бизнесмена подозревают в организации убийств неких Наумова и Войтенко еще в середине 90-х годов

Предприниматель Анатолий Быков

Красноярского предпринимателя и политика Анатолия Быкова задержали по подозрению в причастности к организации заказных убийств прошлых лет, сообщил информированный источник «Интерфакса». По его данным, в отношении Быкова возбуждено уголовное дело.

«Анатолий Быков задержан, проводятся следственно-оперативные мероприятия по местам его проживания в Красноярске, их проводят следователи при оперативной поддержке ФСБ, МВД, Росгвардии. Его подозревают в заказных убийствах прошлых лет», — сказал собеседник агентства.

У «Интерфакса» пока нет официального подтверждения этой информации.

Бизнесмена подозревают в организации убийств неких Наумова и Войтенко еще в середине 90-х годов, узнал «Коммерсантъ». Издание также напомнила, что 17 апреля полицейские задержали помощника Быкова Алексея Талюка, которому вменяют покушение на мошенничество (ст. 30. Ст. 159 УК РФ).

Бизнесмен, политик и обвиняемый

Анатолию Быкову 60 лет. Он окончил Красноярский пединститут по специальности «физвоспитание», успел поработать в школе, в 90-х открыл бизнес при Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ).

В 1992 году он стал владельцем 10% завода, затем увеличил долю до 28%. С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров КрАЗа.

С 1997 по 2016 год Быков избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2013 году он возглавил региональное отделение партии «Патриоты России». На выборах в горсовет Красноярска «Патриоты России» набрали 25,62 % голосов избирателей.

В апреле 1999 года на Быкова завели первое уголовное дело по статьям о причастности к убийству, отмывании, незаконном хранении оружия и незаконных валютных операциях. Затем в дело добавили статьи о вымогательстве и невозврате кредитов, полученных путем вымогательства.

В конце 1999 года бизнесмен уехал в Венгрию, где его задержали по российскому запросу. Показания о причастности Быкова к убийствам предпринимателей дал его соратник, затем он отказался от этих показаний и Быкова освободили.

В октябре 2000 года Быкова арестовали снова, обвинив в заказе убийства одного из партнернов. На момент ареста он был депутатом и мажоритарным акционером ОАО «Красэнергомаш», а также членом законодательного собрания Красноярска.

Летом 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условно за организацию покушения на «авторитетного бизнесмена» Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Покушение оказалось инсценировкой. В июле 2003 года Быков получил еще год за сокрытие следов убийства жителя Назарова Олега Губина в 1996 году, но попал под амнистию в зале суда.

10 марта 2009 году ЕСПЧ удовлетворил жалобу Быкова и назначил ему 26 000 евро компенсации. Суд счел, что в России было нарушено право Быкова на свободу и личную безопасность, законное содержание под стражей лица, подозреваемого в совершении правонарушения (статья 5 Европейской конвенции по правам человека), а также право на уважение частной и семейной жизни (статья . Жалобу в части нарушения прав Быкова на справедливое судебное разбирательство (статья 6) ЕСПЧ отклонил.

Источник: Интерфакс