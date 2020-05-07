Стадии алкоголизма: нулевая, первая, вторая и третья

Проследить начало зависимости бывает достаточно проблематично, ведь все начинается с обычного застолья, где все выпивают по рюмочке крепкого алкоголя. Постепенно безобидные посиделки превращаются в полноценную зависимость, тем самым ухудшая состояние больного, а также негативно влияя на его окружение. С выводом зависимого из запоя поможет наркологическая клиника https://neva-clinic.ru/выведение-из-запоя-на-дому/.

Стадии развития алкоголизма

Основные отличия алкоголизма от других зависимостей – физическая и психологическая зависимость от алкоголя. Сама зависимость может протекать совсем незаметно, но человек в этот период будет постепенно терять самоконтроль.

Развитие этой зависимости происходит в четыре основные стадии. Самая первая – нулевая. В этот период человек употребляет алкоголь на различных празднованиях, тем самым не замечая, как постепенно становиться зависим от спиртных напитков. При этом на этой стадии человек равнодушно относится к выпитому алкоголю.

После «нулевой» стадии человек переходит к первой. В это время у больного активно развивается психологическая зависимость. На этом этапе просыпается непреодолимая тяга к алкоголю, а также понижается порог чувствительности к спиртному. Таким образом больной не может уже насытиться минимальным количеством выпитого алкоголя, тем самым регулярно повышая дозу.

После развития психической зависимости, больной переходит на вторую стадию, а именно – физическая зависимость. В этот период количество спиртного увеличивается, ведь организм уже наработал выносливость к алкоголю. Часто зависимые на этой стадии могут быть опасны для окружающих.

Последняя стадия – третья, когда уже идет полный распад личности. На этом этапе у больного наблюдаются значительные расстройства личности, а также начинаются заметные перебои в работе внутренних органов.

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