BitPay или BTCPay: какой сервис лучше для бизнеса?

Хотя значительная часть активности вокруг биткоина и других криптовалют связана со спекуляциями, а не с торговлей, платежи в биткоинах тоже встречаются.

Кто-то верит в будущее биткоина как настоящей валюты, кто-то хочет избежать возврата платежей. В общем, есть немало причин для того, чтобы дать покупателю возможности оплачивать товары и услуги через криптовалюту.

Двумя наиболее популярными вариантами оплаты являются BitPay и BTCPay Server. Они подходят к вопросу с разных точек зрения.

История и лучшие возможности BitPay

BitPay была основана в США в 2011 году Стивеном Пером и Тони Галлипи. Компания появилась всего через два года после рождения самого биткоина.

BitPay описывает свою основную миссию как преобразование платежей для физических лиц и организаций при помощи технологии блокчейна. Многие крупные компании принимают платежи в биткоинах, включая Microsoft и Newegg. Они делают это посредством BitPay.

BitPay произвела криптовалютных платежей на сумму более $2,8 млрд. Сейчас она принимает платежи в BTC, BCH, ETH, XRP и трёх стейблкоинах.

За годы своей работы BitPay расширила доступ разных продуктов и сервисов к BTC и другим криптовалютам в качестве способа обмена. Например, кроме обработки платежей при совершении сделок, BitPay предлагает дебетовую карту с биткоинами, биткоин-кошелёк и ряд открытых инструментов для разработчиков.

В 2014 году BitPay стала известна как спонсор Национальной Ассоциации Студенческого Спорта США. При этом она продвигала не саму себя, а биткоин. Ещё BitPay была одной из компаний, которая поддерживала так называемое Нью-Йоркское соглашение 2017 года. Это была попытка внедрить увеличение размера блока биткоина вместе с обновлением Segregated Witness (SegWit). Многие крупные майнеры и биткоин-компании поддерживали эту идею, но большинство разработчиков и других игроков были против. Они считали, что это решение сделает сеть биткоин более централизованной.

Лучшая функциональность BitPay:

Преобразование криптовалюты в местную реальную валюту с комиссией 1% во избежание волатильности цен

Продавцы могут получать часть оплаты в криптовалюте, часть в фиате

BitPay может внедряться в сетевые магазины на основе Shopify, WordPress и других платформ электронной коммерции

BitPay обладает командой техподдержки клиентов

Бренд присутствует на рынке с 2011 года

Платежи между продавцом и покупателем конфиденциальные

История BTCPay Server

BTCPay Server существует с 2017 года. Автором является участник Bitcoin Core Николас Дорьер. Сервер был создан в знак протеста против поддержки BitPay упомянутого выше плана SegWit2x.

BTCPay Server даёт пользователям больше контроля над их платежами по сравнению с контролем в BitPay. Можно сказать, что это версия BitPay с собственным сервером. Интерфейс прикладного программирования BTCPay использует конфигурацию BitPay, что позволяет продавцам легко переключаться между двумя сервисами.

BTCPay Server обладает кошельком так называемого полного узла для пользователей. Это защищает от цензуры и даёт полный контроль над собственными деньгами.

Лучшая функциональность BTCPay Server

Поддержка платежей SegWit, Lightning Network, PayJoin

Отсутствует процесс одобрения для продавцов

Пользователь имеет полный контроль над своими биткоинами благодаря полному узлу

Доступна интеграция с анонимным браузером Tor

Отсутствие комиссий, не считай комиссии криптовалютной сети

Поддержка альткоинов и побочных сетей при помощи встроенной интеграции

WooCommerce (плагин электронной коммерции для WordPress)

Какой сервис лучше подходит для вас?

Выбор нужного сервиса криптовалютных платежей для вашего бизнеса зависит от разных факторов. Хотя BitPay и BTCPay пытаются решить одни и те же проблемы, они используют два разных подхода для этого.

Если вы просто хотите внедрить оплату при помощи биткоинов и думаете, что это привлечёт новых покупателей, но идеи в основе цифровых валют вас не волнуют, можно выбрать BitPay. Здесь можно преобразовать криптовалютные платежи в фиат, что позволит противостоять волатильности криптовалют. За сервисом стоит реальная компания, куда можно позвонить для получения помощи, если что-то пойдёт не так. В случае с BTCPay Server за помощью придётся обращаться к сообществу пользователей и это может быть не бесплатно.

Если вы больше заинтересованы в биткоине с философской точки зрения, можно отдать предпочтение BTCPay Server. В будущем компания собирается представить преобразование криптовалюты > фиат, но вы уже сейчас можете выполнять преобразование самостоятельно без разрешения со стороны. Это отвечает духу свободы криптовалют. BTCPay Server для тех людей, которые хотят спастись от цифровой цензуры.