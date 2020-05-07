Размеры постельного белья

Фото: www.mebelion.ru
Сегодня комплекты делятся на взрослые и детские. Чтобы выбрать правильный размер постельного комплекта, необходимо учитывать длину и ширину спального места. Размеры варьируются в зависимости от производителя. Актуально при выборе комплекта белья не оставлять без внимания этикетку, на которой подробно указан размер нужного Вам спального набора.
Итак, какие виды бывают постельного белья, в зависимости от размеров и комплектности набора:
· Детские (ясли);
· Полуторные;
· Двуспальные;
· Евро;
· Семейные;
· Евромакси.
Детское постельное белье (ясли) является самым маленьким по всем параметрам комплектом. Эта постель подойдёт для самых маленьких детей в кроватку. Стандартные размеры такого постельного белья:
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Наволочка 40×60 сантиметров;
2. Простыня размером 60×120 или 110×150 сантиметров;
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Пододеяльник 1, размер которого 110×140 или 120х150 сантиметров.
Полуторное постельное белье (полуторка) является самым узким взрослым и самым большим детским комплектом. Рассчитано на односпальную или полутораспальную кровать для одного человека.
Размеры и комплектность полуторного белья:
1. Наволочка одна или две размером 50×70, 70×70 сантиметров;
2. Простыня, размер которой 145×200, 160×220 сантиметров;
3. Пододеяльник 145×210, 160×220 сантиметров.
Двуспальный комплект подходит для стандартных 2х спальных кроватей. Набор отличается бОльшим размером простыни и пододеяльника. Размеры двуспального постельного белья и комплектность:
1. Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;
2. Простыня размером 175×210, 180×210, 210×230 сантиметров;
3. Размер пододеяльника 175×210, 180×210, 180×215 сантиметров.
Набор 2х спального постельного белья Евро становится тенденцией, так как подходит для кроватей, ширина которых 180-200 см. Также плюсом комплекта Евро является наличие простынки увеличенного размера, которую удобно использовать для нестандартных спальных мест. Постельное белье евро рассчитано на двух человек.
Комплектность 2 спального евро и размер:
1. Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;
2. Простыня размером 215х240, 220х250, 230х250 сантиметров;
3. Пододеяльник, размер которого 200×220, 200×230 сантиметров.
Постельное белье размером семейный или как его ещё называют дуэт, отличается от других наличием в наборе двух пододеяльников. В последнее время этот комплект также набирает популярность. Потому как подходит для семейных пар, которые отдают предпочтение укрываться разными одеялами.
Комплектность такого набора:
1. Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;
2. Простыня 215×240, 240х280 сантиметров;
3. Размеры пододеяльников 145×210, 150×220, 160×220 сантиметров.
Комплект спального белья Евромакси — это увеличенный размер двуспального евро. В таком наборе постельного белья присутствуют:
1. Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;
2. Простыня размером 240×260, 240×280 сантиметров;
3. Пододеяльник размером 220×240, 225×260 сантиметров.
Для удобства размеры постельного белья представлены в таблице (в сантиметрах):
Правильно подобранное постельное белье — залог хорошего и комфортного отдыха. А, как известно, здоровый сон — это идеальное состояние организма человека. Подбирайте комплекты верно!
Источник: https://www.mebelion.ru/