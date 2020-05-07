Размеры постельного белья

Принято считать набор постельного белья, состоящий из наволочки, простыни и пододеяльника — комплектом.

Фото: www.mebelion.ru

Сегодня комплекты делятся на взрослые и детские. Чтобы выбрать правильный размер постельного комплекта, необходимо учитывать длину и ширину спального места. Размеры варьируются в зависимости от производителя. Актуально при выборе комплекта белья не оставлять без внимания этикетку, на которой подробно указан размер нужного Вам спального набора.

Итак, какие виды бывают постельного белья, в зависимости от размеров и комплектности набора:

· Детские (ясли);

· Полуторные;

· Двуспальные;

· Евро;

· Семейные;

· Евромакси.

Детское постельное белье (ясли) является самым маленьким по всем параметрам комплектом. Эта постель подойдёт для самых маленьких детей в кроватку. Стандартные размеры такого постельного белья:

Наволочка 40×60 сантиметров;

2. Простыня размером 60×120 или 110×150 сантиметров;

Пододеяльник 1, размер которого 110×140 или 120х150 сантиметров.

Полуторное постельное белье (полуторка) является самым узким взрослым и самым большим детским комплектом. Рассчитано на односпальную или полутораспальную кровать для одного человека.

Размеры и комплектность полуторного белья:

1. Наволочка одна или две размером 50×70, 70×70 сантиметров;

2. Простыня, размер которой 145×200, 160×220 сантиметров;

3. Пододеяльник 145×210, 160×220 сантиметров.

Двуспальный комплект подходит для стандартных 2х спальных кроватей. Набор отличается бОльшим размером простыни и пододеяльника. Размеры двуспального постельного белья и комплектность:

1. Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;

2. Простыня размером 175×210, 180×210, 210×230 сантиметров;

3. Размер пододеяльника 175×210, 180×210, 180×215 сантиметров.

Набор 2х спального постельного белья Евро становится тенденцией, так как подходит для кроватей, ширина которых 180-200 см. Также плюсом комплекта Евро является наличие простынки увеличенного размера, которую удобно использовать для нестандартных спальных мест. Постельное белье евро рассчитано на двух человек.

Комплектность 2 спального евро и размер:

1. Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;

2. Простыня размером 215х240, 220х250, 230х250 сантиметров;

3. Пододеяльник, размер которого 200×220, 200×230 сантиметров.

Постельное белье размером семейный или как его ещё называют дуэт, отличается от других наличием в наборе двух пододеяльников. В последнее время этот комплект также набирает популярность. Потому как подходит для семейных пар, которые отдают предпочтение укрываться разными одеялами.

Комплектность такого набора:

1. Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;

2. Простыня 215×240, 240х280 сантиметров;

3. Размеры пододеяльников 145×210, 150×220, 160×220 сантиметров.

Комплект спального белья Евромакси — это увеличенный размер двуспального евро. В таком наборе постельного белья присутствуют:

1. Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;

2. Простыня размером 240×260, 240×280 сантиметров;

3. Пододеяльник размером 220×240, 225×260 сантиметров.

Для удобства размеры постельного белья представлены в таблице (в сантиметрах):

Размер комплекта Наволочки Простыня Пододеяльник Детский (ясли) 40×60 60×120 110×150 110×140 120×150 Полуторный (полутороспальный) 50×70 70×70 145×200 160×220 145×210 160×220 Двуспальный (рос. стандарт) 50×70 70×70 175×210 180×210 210×230 175×210 180×210 180×215 Двуспальный евро (евростандарт) 50×70 70×70 215х240 220х250 230х250 200×220 215х220 Дуэт/Семейный (два пододеяльника) 50×70 70×70 215×240 240х280 145х210 150×220 160×220 Евромакси 50×70 70×70 240×260 240×280 220×240 225×260

Правильно подобранное постельное белье — залог хорошего и комфортного отдыха. А, как известно, здоровый сон — это идеальное состояние организма человека. Подбирайте комплекты верно!

Источник: https://www.mebelion.ru/