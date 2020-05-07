07.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Размеры постельного белья

14:50 07.05.2020
0

Принято считать набор постельного белья, состоящий из наволочки, простыни и пододеяльника — комплектом.

Фото: www.mebelion.ru

Сегодня комплекты делятся на взрослые и детские. Чтобы выбрать правильный размер постельного комплекта, необходимо учитывать длину и ширину спального места. Размеры варьируются в зависимости от производителя. Актуально при выборе комплекта белья не оставлять без внимания этикетку, на которой подробно указан размер нужного Вам спального набора.

Размеры постельного белья

Итак, какие виды бывают постельного белья, в зависимости от размеров и комплектности набора:

·         Детские (ясли);

·         Полуторные;

·         Двуспальные;

·         Евро;

·         Семейные;

·         Евромакси.

Детское постельное белье (ясли) является самым маленьким по всем параметрам комплектом. Эта постель подойдёт для самых маленьких детей в кроватку. Стандартные размеры такого постельного белья:

  1. Наволочка 40×60 сантиметров;

2.      Простыня размером 60×120 или 110×150 сантиметров;

  1. Пододеяльник 1, размер которого 110×140 или 120х150 сантиметров.

Полуторное постельное белье (полуторка) является самым узким взрослым и самым большим детским комплектом. Рассчитано на односпальную или полутораспальную кровать для одного человека.

Размеры и комплектность полуторного белья:

1.      Наволочка одна или две размером 50×70, 70×70 сантиметров;

2.      Простыня, размер которой 145×200, 160×220 сантиметров;

3.      Пододеяльник 145×210, 160×220 сантиметров.

Двуспальный комплект подходит для стандартных 2х спальных кроватей. Набор отличается бОльшим размером простыни  и пододеяльника. Размеры двуспального постельного белья и комплектность:

1.      Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;

2.      Простыня размером 175×210, 180×210, 210×230 сантиметров;

3.      Размер пододеяльника 175×210, 180×210, 180×215 сантиметров.

Набор 2х спального постельного белья Евро становится тенденцией, так как подходит для кроватей, ширина которых 180-200 см. Также плюсом комплекта Евро является наличие простынки увеличенного размера, которую удобно использовать для нестандартных спальных мест. Постельное белье евро рассчитано на двух человек.

Комплектность 2 спального евро и размер:

1.      Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;

2.      Простыня размером 215х240, 220х250, 230х250 сантиметров;

3.      Пододеяльник, размер которого 200×220, 200×230 сантиметров.

Постельное белье размером семейный или как его ещё называют дуэт, отличается от других наличием в наборе двух пододеяльников. В последнее время этот комплект также набирает популярность. Потому как подходит для семейных пар, которые отдают предпочтение укрываться разными одеялами.

Комплектность такого набора:

1.      Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;

2.      Простыня 215×240, 240х280 сантиметров;

3.      Размеры пододеяльников 145×210, 150×220, 160×220 сантиметров.

Комплект спального белья Евромакси — это увеличенный размер двуспального евро. В таком наборе постельного белья присутствуют:

1.      Наволочки две или четыре размером 50×70, 70×70 сантиметров;

2.      Простыня размером 240×260, 240×280 сантиметров;

3.      Пододеяльник размером 220×240, 225×260 сантиметров.

Для удобства размеры постельного белья представлены в таблице (в сантиметрах):

Размер комплекта

Наволочки

Простыня

Пододеяльник

Детский (ясли)

40×60

60×120

110×150

110×140

120×150

Полуторный

(полутороспальный)

50×70

70×70

145×200

160×220

145×210

160×220

Двуспальный

 (рос. стандарт)

50×70

70×70

175×210

180×210

210×230

175×210

180×210

180×215

Двуспальный евро (евростандарт)

50×70

70×70

215х240

220х250

230х250

200×220

215х220

Дуэт/Семейный

(два пододеяльника)

50×70

70×70

215×240

240х280

145х210

150×220

160×220

Евромакси

50×70

70×70

240×260

240×280

220×240

225×260

 

Правильно подобранное постельное белье — залог хорошего и комфортного отдыха. А, как известно, здоровый сон — это идеальное состояние организма человека. Подбирайте комплекты верно!

Источник: https://www.mebelion.ru/

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе завезли на карантин детей или туристов на обсервацию по коронавирусу в лагерь «Тимуровец» под Бердском
15:00 07-05-2020
Не завезли на карантин детей или туристов на обсервацию по коронавирусу в лагерь «Тимуровец» под Бердском
88 россиян скончались от COVID-19 за сутки на 7 мая. Всего умерло человек 1625
14:57 07-05-2020
88 россиян скончались от COVID-19 за сутки на 7 мая. Всего умерло человек 1625
10% ущерба могут понести строительные отрасли из-за COVID-19 в России
14:56 07-05-2020
10% ущерба могут понести строительные отрасли из-за COVID-19 в России
11 231 зараженных коронавирусом за сутки на 7 мая нашли в России. Сводка по регионам
14:55 07-05-2020
11 231 зараженных коронавирусом за сутки на 7 мая нашли в России. Сводка по регионам
Древння климатическая модель воскреснет: Глобальное потепление в Индийском океане приведет к Эль-Ниньо
14:54 07-05-2020
Древння климатическая модель воскреснет: Глобальное потепление в Индийском океане приведет к Эль-Ниньо
Денег нет: Покупатели выбирают дешевые продукты на самоизоляции
14:51 07-05-2020
Денег нет: Покупатели выбирают дешевые продукты на самоизоляции
Размеры постельного белья
14:50 07-05-2020
Размеры постельного белья
Задержали за заказные убийства бизнесмена и политика Анатолия Быкова в Красноярске
14:50 07-05-2020
Задержали за заказные убийства бизнесмена и политика Анатолия Быкова в Красноярске
До 100 тысяч рублей получают рискующие жизнями студенты-медики на практике с коронавирусными больными
14:49 07-05-2020
До 100 тысяч рублей получают рискующие жизнями студенты-медики на практике с коронавирусными больными
BitPay или BTCPay: какой сервис лучше для бизнеса?
14:48 07-05-2020
BitPay или BTCPay: какой сервис лучше для бизнеса?