07.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Масками-респираторами и одноразовыми костюмами спасаются медики от COVID-19 в Бердске

18:00 07.05.2020, Елена Белоусова Фото: pexels.com
2 2

Медицинские сотрудники относятся к группе повышенного риска, в связи с тем, что они контактируют с большим числом людей.

Масками респираторами и одноразовыми костюмами спасаются медики от COVID 19 в Бердске
Медики используют одноразовые костюмы, очки и маски респираторного типа
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Масками респираторами и одноразовыми костюмами спасаются медики от COVID 19 в Бердске

Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID-19 больной с лихорадкой в горбольнице ИскитимаЕщё 1034 новостей

Медики-одна из самых подверженных заражению групп. Как защищены медработники от коронавируса в Бердске? рассказывает главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Все медицинские сотрудники, независимо от того, работают они в стационаре, поликлинике или убирают помещения и двор ходят в масках, врачи работают с пациентами и в перчатках. Доктора выезжающие на дом, имеют шапочку, халат и маску.
— Работники скорой медицинской помощи и изоляторов, при контакте с подозреваемыми или больными COVID-19 используют одноразовые костюмы, очки и маски респираторного типа. Да, медицинские сотрудники относятся к группе повышенного риска, в связи с тем, что они контактируют с большим числом людей. Поэтому, жители Бердска, которые приходят на прием в поликлинику должны быть в маске, потому что они представляют риск заражения докторов,- считает Алла Николаевна.

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что лучше защищает от коронавируса?

Масяня, 07 мая 2020 18:34
Приезжали сыну брать анализ на корону, просто в маске медицинской и халатике. Слава Богу тест оказался отрицательным. А если бы положит? Взяв мазок, даже не предупредила, чтоб до результата сидел дома. Благо он ответственный и просидел 4 дня дома. А если бы все таки короновирус? И пошёл бы в люди.? Только в Москве показывают все красиво. У нас безответственность и со стороны медиков и людей
Аноним, 07 мая 2020 18:38
В поликлинике все врачи принимают без масок! В тубдиспансере вообще нет масок для врачей и пациентов. Зачем пускать пыль в глаза!!!! Пусть главный врач сама убедиться, что нет масок и врачи работают без них.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продлили режим самоизоляции и ограничений до 31 мая власти Москвы
20:41 07-05-2020
Продлили режим самоизоляции и ограничений до 31 мая власти Москвы
БердскБез дезинфекции работает в пандемию коронавируса кондитерская "Крендель" в Бердске
20:33 07-05-2020
Без дезинфекции работает в пандемию коронавируса кондитерская
Нашел одежды и украшений на 15 млн рублей у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой фонд Навального 1
20:18 07-05-2020
Нашел одежды и украшений на 15 млн рублей у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой фонд Навального
Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160 1
20:09 07-05-2020
Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160
Крыма не будет: Отменяется курортный сезон-2020 на полуострове? 1
19:59 07-05-2020
Крыма не будет: Отменяется курортный сезон-2020 на полуострове?
Как защитить транспортников от коронавируса? Путин обсуждает с министрами и перевозчиками
19:50 07-05-2020
Как защитить транспортников от коронавируса? Путин обсуждает с министрами и перевозчиками
БердскЗа границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID-19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима 2
19:37 07-05-2020
За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID-19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима
Шок: Забила мусором с помоек до потолка 2-комнатную квартиру 45-летняя жительница Новосибирска
19:27 07-05-2020
Шок: Забила мусором с помоек до потолка 2-комнатную квартиру 45-летняя жительница Новосибирска
Открылся еще один госпиталь для зараженных COVID-19 на 190 коек в Новосибирской области. На базе клинической больницы №12
19:09 07-05-2020
Открылся еще один госпиталь для зараженных COVID-19 на 190 коек в Новосибирской области. На базе клинической больницы №12
"Разогнать публику со слабым умом" во время дезинфекции улиц планировали власти Липецка
18:59 07-05-2020