Масками-респираторами и одноразовыми костюмами спасаются медики от COVID-19 в Бердске

Медицинские сотрудники относятся к группе повышенного риска, в связи с тем, что они контактируют с большим числом людей.

Медики используют одноразовые костюмы, очки и маски респираторного типа

Медики-одна из самых подверженных заражению групп. Как защищены медработники от коронавируса в Бердске? рассказывает главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская.

Все медицинские сотрудники, независимо от того, работают они в стационаре, поликлинике или убирают помещения и двор ходят в масках, врачи работают с пациентами и в перчатках. Доктора выезжающие на дом, имеют шапочку, халат и маску.

— Работники скорой медицинской помощи и изоляторов, при контакте с подозреваемыми или больными COVID-19 используют одноразовые костюмы, очки и маски респираторного типа. Да, медицинские сотрудники относятся к группе повышенного риска, в связи с тем, что они контактируют с большим числом людей. Поэтому, жители Бердска, которые приходят на прием в поликлинику должны быть в маске, потому что они представляют риск заражения докторов,- считает Алла Николаевна.