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Задержали по подозрению в вымогательстве администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова

17:30 07.05.2020 Фото: pixabay.com
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В деле может фигурировать сумма в 300 тыс. рублей. Воронцов якобы вымогал деньги у бывшего полицейского «за нераспространение фотографий личного характера».

Задержали по подозрению в вымогательстве администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова
По данным телеграм-канала Baza, в деле может фигурировать сумма в 300 тыс. рублей

Администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД Москвы. По данным телеграм-канала Baza, в деле может фигурировать сумма в 300 тыс. рублей. РИА «Новости» уточняют, что Воронцов якобы вымогал деньги у бывшего полицейского «за нераспространение фотографий личного характера».

7 мая Воронцов рассказал в своем телеграм-канале, что к нему снова пришли с обыском. «У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь», — написал он. Предыдущий обыск у Воронцова проходил 14 апреля.

Ранее было возбуждено уголовное дело о распространении фейковой информации (статья 207.1 УК РФ) из-за поста в паблике Воронцова о заражении коронавирусом 70% курсантов и офицеров в институте ФСБ России в Санкт-Петербурге. Вместе с тем, по данным следствия, в «указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало».

Автор проекта «Омбудсмен полиции» проходил по делу в качестве свидетеля, обыски при этом проходили в его квартире и квартире родителей супруги Воронцова.

Источник: znak.com

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