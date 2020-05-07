SOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи Искитима

Эта информация стала известная сайту «Весь Искитим» из собственных источников. Диспетчер на телефоне «скорой» подтвердила, что письмо действительно есть.

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Письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову написали медики скорой помощи Искитима с просьбой лучше обеспечить средствами защиты для работы в пандемию коронавируса. Эта информация стала известная сайту «Весь Искитим» сегодня, 7 мая. Диспетчер на телефоне «скорой» подтвердила, что письмо действительно написано. Тогда как главный врач Искитима отметил, что он это письмо не видел.

— Возможно, это письмо и есть. Я его не видел. Всех средств защиты хватает, — заверил Алексей Алексеевич 7 мая.

Также напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, что в Искитиме заражен коронавирусом хирург. Среди инфицированных несколько медиков.