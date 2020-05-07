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SOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи Искитима

22:00 07.05.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Эта информация стала известная сайту «Весь Искитим» из собственных источников. Диспетчер на телефоне «скорой» подтвердила, что письмо действительно есть.

SOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи Искитима
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
SOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи Искитима

Смерти от COVID-19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентовSOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи ИскитимаЕщё 1035 новостей

Письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову написали медики скорой помощи Искитима с просьбой лучше обеспечить средствами защиты для работы в пандемию коронавируса. Эта информация стала известная сайту «Весь Искитим» сегодня, 7 мая. Диспетчер на телефоне «скорой» подтвердила, что письмо действительно написано. Тогда как главный врач Искитима отметил, что он это письмо не видел.

— Возможно, это письмо и есть. Я его не видел. Всех средств защиты хватает, — заверил Алексей Алексеевич 7 мая.

Также напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, что в Искитиме заражен коронавирусом хирург. Среди инфицированных несколько медиков.

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От редакции

Нужно улучшить защиту медиков?

Аноним, 07 мая 2020 18:45
Вся защита только на бумаге, нет в больницах даже обычных масок!!! Что главные врачи не выходят из своих кабинетов? Пусть посмотрят, что есть у них для защиты медперсонала.
Андрей, 07 мая 2020 19:14
Как при социализме,боятся показатели испортить Сидите тихо,у нас все хорошо!
Аноним, 07 мая 2020 23:30
Да сволочи! Только одной болтавней заняты. А по факту в реали ничего и нету! У НАС хуже будет чем ещё в США. У нас в стране ничего нет для народа!

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