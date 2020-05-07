В тяжелом состоянии находятся 60% зараженных коронавирусом в Коммунарке

Всего на лечении 419 человек. Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% в крайне тяжёлом, 33% в состоянии средней тяжести.

Всего на лечении 419 человек

Порядка 60% больных в Коммунарке находятся в тяжёлом состоянии, всего на лечении 419 человек, из них 252 с коронавирусом, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«Всего на лечении 419 человек. Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% в крайне тяжёлом, 33% в состоянии средней тяжести», — сообщил Проценко.

В реанимации находятся 58 пациентов. из них: 71% люди старше 60 лет. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 34 человека, один пациент на ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Источник: РИА Новости