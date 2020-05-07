07.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

В тяжелом состоянии находятся 60% зараженных коронавирусом в Коммунарке

17:45 07.05.2020 Фото: pixabay.com
0

Всего на лечении 419 человек. Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% в крайне тяжёлом, 33% в состоянии средней тяжести.

В тяжелом состоянии находятся 60% зараженных коронавирусом в Коммунарке
Всего на лечении 419 человек

Порядка 60% больных в Коммунарке находятся в тяжёлом состоянии, всего на лечении 419 человек, из них 252 с коронавирусом, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.
«Всего на лечении 419 человек. Внебольничная пневмония наблюдается у 417 пациентов, коронавирус у 252. Порядка 60% пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 7% в крайне тяжёлом, 33% в состоянии средней тяжести», — сообщил Проценко.

В реанимации находятся 58 пациентов. из них: 71% люди старше 60 лет. К аппарату искусственной вентиляции легких подключено 34 человека, один пациент на ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продлили режим самоизоляции и ограничений до 31 мая власти Москвы
20:41 07-05-2020
Продлили режим самоизоляции и ограничений до 31 мая власти Москвы
БердскБез дезинфекции работает в пандемию коронавируса кондитерская "Крендель" в Бердске
20:33 07-05-2020
Без дезинфекции работает в пандемию коронавируса кондитерская
Нашел одежды и украшений на 15 млн рублей у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой фонд Навального 1
20:18 07-05-2020
Нашел одежды и украшений на 15 млн рублей у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой фонд Навального
Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160 1
20:09 07-05-2020
Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160
Крыма не будет: Отменяется курортный сезон-2020 на полуострове? 1
19:59 07-05-2020
Крыма не будет: Отменяется курортный сезон-2020 на полуострове?
Как защитить транспортников от коронавируса? Путин обсуждает с министрами и перевозчиками
19:50 07-05-2020
Как защитить транспортников от коронавируса? Путин обсуждает с министрами и перевозчиками
БердскЗа границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID-19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима 2
19:37 07-05-2020
За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID-19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима
Шок: Забила мусором с помоек до потолка 2-комнатную квартиру 45-летняя жительница Новосибирска
19:27 07-05-2020
Шок: Забила мусором с помоек до потолка 2-комнатную квартиру 45-летняя жительница Новосибирска
Открылся еще один госпиталь для зараженных COVID-19 на 190 коек в Новосибирской области. На базе клинической больницы №12
19:09 07-05-2020
Открылся еще один госпиталь для зараженных COVID-19 на 190 коек в Новосибирской области. На базе клинической больницы №12
"Разогнать публику со слабым умом" во время дезинфекции улиц планировали власти Липецка
18:59 07-05-2020