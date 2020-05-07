75 дней до Победы: насчет питания все есть, нет только гусиного молока

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1945 года. Дня 23 марта.

Пламенный фронтовой привет в далекую Сибирь своим дорогим и многоуважаемым родителям, папане и маме и братцам Володе, Васе, Пете и Вите и дорогой сестрице Нине из далекой Германии от вашего сына и брата



Михаила И.

Во-первых строках моего письма сообщаю Вам, что письма я Ваши получил 22 марта, которые вы писали 1 и 5 марта. Получил я их вместе в один день, которым был очень рад и доволен и за что очень и очень благодарю. И ещё был рад тем, что Вы все здоровы и что у вас есть что кушать.

Сообщаю Вам про свою жизнь. Живу я по-старому, хорошо. Насчет питания все есть, нет только гусиного молока. Коровьего сколько хочешь. Время здесь стоит теплое, печет солнце. Самая настоящая весна. Деревья распускают листья. Природа настала лучше быть некуда.

Местность здесь леса и болота. Все это хорошо. Но одно плохо, что война долго не кончается.

От бабушки и от Петьки писем уже давно не получал и от Дульки тоже. И не знаю, как они живут в настоящее время.



Обо мне не беспокойтесь, я пока жив и здоров, живу по-старому хорошо! Еще сообщаю Вам, что я Вам выслал посылки 12. II. 45г, 21. II. 45г, 27. II. 45г и 15.III. 45г. Все по 5 кг. А что послал, я описал раньше. Еще выслал 400 рублей денег по 2 перевода на 250 и на 150 рублей.В апреле месяце пошлю еще, если жив буду.

Как получите, сообщите, что в какой посылке получили конкретно до каждой вещи, мне все же интересно знать, полностью вы их получите или нет.

Больше писать нечего, будьте, живы и здоровы. Как получите посылки, носите не жалейте. Наряжайте Володю, Нину, Васю и Петю и сами тоже.

Пока до свидания. Крепко целую Вас заочно. Несколько раз. Жду с нетерпением ответа.