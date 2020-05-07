Патох Шодиев вошел в топ-15 российских патронов искусства

И это не может не радовать: у сотен миллионов человек теперь нашлось время на прямые трансляции театральных постановок и балетов, виртуальные экскурсии по музеям и галереям в разных уголках планеты и бесчисленные онлайн-курсы по искусству.
Это и постановки Большого театра на YouTube, виртуальные лекции и экскурсии по Третьяковской галерее, онлайн-презентации книг и медитации от музея современного искусства «Гараж» и многое-многое другое.
Переход в онлайн-режим требует финансовых и человеческих ресурсов, и карантин уже обнажает проблему недофинансирования многих сфер. Хотя есть надежда, что все больше и больше частных филантропов и организаций теперь обратят свой взор на объекты культуры.
Наша редакция решила показать топ-15 примеров эффективного патронажа искусств в инфографике.
Патох Шодиев: самые щедрые меценаты России
И хотя многие организации сейчас закрыты, они прилагают все возможные усилия, чтобы каждый желающий смог приобщиться к прекрасному, не выходя из дома. По-настоящему впечатляющее количество интересных идей предлагают титаны отечественного искусства.
Михаил Прохоров, владелец группы «Онэксим»
Фонд Михаила Прохорова
Деятельность: поддержка литературы (поэтическая и литературная премии, переводы русских произведений), театрального фестиваля «Новый европейский театр» и фестиваля современной фотографии.
Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ГК «Ренова»
Благотворительный фонд «Ренова», Культурно-исторический фонд «Связь времен»
Деятельность: поддержка гастролей Большого театра, Еврейского музея и центра толерантности в Москве, Музея Фаберже, гранты на культурные форумы и хоровое искусство, возвращение в Россию утраченных произведений искусства, поддержка выставок.
Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос»
Благотворительный фонд В. Потанина
Деятельность: поддержка Эрмитажа, передача более 250 произведений искусств в дар Третьяковской галерее, Государственному музею современного искусства (Франция), Центру Помпиду (Франция).
Фаттах Шодиев, предприниматель, сооснователь «Eurasian Resources Group»
Международный фонд Шодиева
Деятельность: Музей текстильного искусства Иттику Кубота (Япония), поддержка русского-японского культурного обмена, фестиваля «J-Fest», дней России в Японии, эндаумента МГИМО, театральных постановок и гастролей, фестиваля инклюзивного театрального искусства и других благотворительных проектов.
Шодиев Фаттах Каюмович: крупный бизнес с высокой социальной ответственностью
Леонард Блаватник, совладелец Warner Media Group и российских компаний «Амедиа» и «СТС Медиа»
Фонд Blavatnik Family Foundation
Деятельность: поддержка более 180 музеев и институтов по миру, включая музей Тейт (Великобритания), музей Виктории и Альберта (Великобритания) и Карнеги Холл (США), эндаумент Еврейского музея и центра толерантности в Москве.
Петр Авен, предприниматель, председатель совета директоров «Альфа-банк»
Фонд «Поколение»
Деятельность: поддержка Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, поддержка русско-латвийского культурного обмена, спонсорство образовательного проекта по изучению русского авангарда.
Роман Абрамович, предприниматель
Частные инвестиции
Деятельность: музей современного искусства «Гараж», проект «Новая Голландия: культурная урбанизация», поддержка музеев, российских и зарубежных художников, выставок и образовательных программ в сфере искусства.
Алишер Усманов, основатель USM Holdings
Фонд «Искусство, наука и спорт»
Деятельность: платформа «АРТ-ОКНО», поддержка ряда музеев, включая музеи-заповедники «Петергоф» и «Тарханы», продюсерского центра Кончаловского и установка памятников.
Владимир Евтушенков, предприниматель, председатель совета директоров АФК «Система»
Фонд «Система»
Деятельность: Поддержка Русского музея и проведение Всероссийской акции «Культурный выходной».
Шодиев Патох: поддержка искусства в период турбулентности
Алексей Ананьев, предприниматель, бывший председатель совета директоров «Техносерва»
Частные инвестиции
Деятельность: Институт русского реалистического искусства, поддержка образовательных проектов в сфере искусства.
Олег Дерипаска, председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент»
Фонд «Вольное дело»
Деятельность: поддержка Большого театра, школы-студии МХАТ, поддержка образовательно-просветительских проектов и научно-литературных фестивалей.
Александр Мамут, член управляющего комитета Rambler Group/Сергей Адоньев, основатель «Скартел»
Частные инвестиции
Деятельность: Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», поддержка образовательно-просветительских проектов.
Софья Троценко, арт-продюсер/Роман Троценко, председатель совета директоров «Корпорации АЕОН»
Фонд поддержки современного искусства «Винзавод»
Деятельность: поддержка развития российского современного искусства и талантов через фонд поддержки современного искусства «Винзавод».
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