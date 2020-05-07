Патох Шодиев вошел в топ-15 российских патронов искусства

Карантин, на котором сегодня вынуждены находиться люди по всему миру, вызвал грандиозный рост интереса к культуре и искусству.

И это не может не радовать: у сотен миллионов человек теперь нашлось время на прямые трансляции театральных постановок и балетов, виртуальные экскурсии по музеям и галереям в разных уголках планеты и бесчисленные онлайн-курсы по искусству.

Это и постановки Большого театра на YouTube, виртуальные лекции и экскурсии по Третьяковской галерее, онлайн-презентации книг и медитации от музея современного искусства «Гараж» и многое-многое другое.

Переход в онлайн-режим требует финансовых и человеческих ресурсов, и карантин уже обнажает проблему недофинансирования многих сфер. Хотя есть надежда, что все больше и больше частных филантропов и организаций теперь обратят свой взор на объекты культуры.

Наша редакция решила показать топ-15 примеров эффективного патронажа искусств в инфографике.

Патох Шодиев: самые щедрые меценаты России

И хотя многие организации сейчас закрыты, они прилагают все возможные усилия, чтобы каждый желающий смог приобщиться к прекрасному, не выходя из дома. По-настоящему впечатляющее количество интересных идей предлагают титаны отечественного искусства.

Михаил Прохоров, владелец группы «Онэксим»

Фонд Михаила Прохорова

Деятельность: поддержка литературы (поэтическая и литературная премии, переводы русских произведений), театрального фестиваля «Новый европейский театр» и фестиваля современной фотографии.

Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ГК «Ренова»

Благотворительный фонд «Ренова», Культурно-исторический фонд «Связь времен»

Деятельность: поддержка гастролей Большого театра, Еврейского музея и центра толерантности в Москве, Музея Фаберже, гранты на культурные форумы и хоровое искусство, возвращение в Россию утраченных произведений искусства, поддержка выставок.

Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос»

Благотворительный фонд В. Потанина

Деятельность: поддержка Эрмитажа, передача более 250 произведений искусств в дар Третьяковской галерее, Государственному музею современного искусства (Франция), Центру Помпиду (Франция).

Фаттах Шодиев, предприниматель, сооснователь «Eurasian Resources Group»

Международный фонд Шодиева

Деятельность: Музей текстильного искусства Иттику Кубота (Япония), поддержка русского-японского культурного обмена, фестиваля «J-Fest», дней России в Японии, эндаумента МГИМО, театральных постановок и гастролей, фестиваля инклюзивного театрального искусства и других благотворительных проектов .

Шодиев Фаттах Каюмович: крупный бизнес с высокой социальной ответственностью

Леонард Блаватник, совладелец Warner Media Group и российских компаний «Амедиа» и «СТС Медиа»

Фонд Blavatnik Family Foundation

Деятельность: поддержка более 180 музеев и институтов по миру, включая музей Тейт (Великобритания), музей Виктории и Альберта (Великобритания) и Карнеги Холл (США), эндаумент Еврейского музея и центра толерантности в Москве.

Петр Авен, предприниматель, председатель совета директоров «Альфа-банк»

Фонд «Поколение»

Деятельность: поддержка Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, поддержка русско-латвийского культурного обмена, спонсорство образовательного проекта по изучению русского авангарда.

Роман Абрамович, предприниматель

Частные инвестиции

Деятельность: музей современного искусства «Гараж», проект «Новая Голландия: культурная урбанизация», поддержка музеев, российских и зарубежных художников, выставок и образовательных программ в сфере искусства.

Алишер Усманов, основатель USM Holdings

Фонд «Искусство, наука и спорт»

Деятельность: платформа «АРТ-ОКНО», поддержка ряда музеев, включая музеи-заповедники «Петергоф» и «Тарханы», продюсерского центра Кончаловского и установка памятников.

Владимир Евтушенков, предприниматель, председатель совета директоров АФК «Система»

Фонд «Система»

Деятельность: Поддержка Русского музея и проведение Всероссийской акции «Культурный выходной».

Шодиев Патох: поддержка искусства в период турбулентности

Алексей Ананьев, предприниматель, бывший председатель совета директоров «Техносерва»

Частные инвестиции

Деятельность: Институт русского реалистического искусства, поддержка образовательных проектов в сфере искусства.

Олег Дерипаска, председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент»

Фонд «Вольное дело»

Деятельность: поддержка Большого театра, школы-студии МХАТ, поддержка образовательно-просветительских проектов и научно-литературных фестивалей.

Александр Мамут, член управляющего комитета Rambler Group/Сергей Адоньев, основатель «Скартел»

Частные инвестиции

Деятельность: Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», поддержка образовательно-просветительских проектов.

Софья Троценко, арт-продюсер/Роман Троценко, председатель совета директоров «Корпорации АЕОН»

Фонд поддержки современного искусства «Винзавод»

Деятельность: поддержка развития российского современного искусства и талантов через фонд поддержки современного искусства «Винзавод».

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