«Временная связь» по рассказу Кира Булычева: эксклюзивная премьера в Wink



Фильм снят по мотивам рассказа «Можно попросить Нину?» выдающегося писателя-фантаста Кира Булычева. Вся интрига произведения сохранена, но действие частично перенесено в настоящее время. Зрителям фильма станет очевидно, почему его премьера состоится накануне 9 мая и именно в видеосервисе «Ростелекома». Картина будет доступна бесплатно всем подписчикам Wink.

Москва, весна 2020 года. Медиа заполнены сообщениями о том, что рядом с Землей на огромной скорости пронесется метеорит. О последствиях можно только строить предположения. Но ресторатору Вадиму эти новости кажутся фейком — он спешит на вечеринку, чтобы отпраздновать покупку нового заведения. По дороге Вадим пытается дозвониться подружке Нине, чтобы пригласить ее на банкет. Но трубку раз за разом снимает 12-летняя девочка, которую тоже зовут Нина. Постепенно становится понятно, что Вадима и девочку разделяет не только расстояние.



Съемки фильма начались в момент, когда пандемия коронавируса распространялась по всему миру, но в Москве только начинали говорить о возможном карантине. Вся съемочная группа переживала, что картину не успеют доснять. Но все мобилизовались и сделали всё, чтобы успеть.«Очень редко бывает, когда после 121-го раза просмотра картины не хочется, чтобы она заканчивалась. Этот фильм про связь времен, а у времени нет пересекающихся прямых. Так и в этом кино нет конечной точки, при которой хотелось бы остановиться. Получилась такая русская мини-версия “Интерстеллара”», — отметил генеральный продюсер кинокомпании «Коннект Фильм» Дмитрий Белосохов.«Актер Сергей Пускепалис блестяще передал переживания главного героя Вадима. Ему приходится справляться с эмоциями, вспомнить тяжелое детство своего отца. От происходящих событий герой оказывается на грани помешательства и только в конце он узнает правду», — сказал режиссер-постановщик картины Дмитрий Аболмасов.«До глубины души меня пронял рассказ Кира Булычева, по которому написан сценарий, поэтому я с удовольствием согласился сниматься в этой картине. На съемках значимость этой истории стала еще очевиднее и мне бы хотелось, чтобы такой же ошеломляющий эффект возник у тех, кто посмотрит этот фильм», — подчеркнул исполнитель главной роли Сергей Пускепалис.«В 30 минут авторам удалось вместить полноценную историю и много дополнительных смыслов о связи поколений. Весь фильм очень искренний. Когда мы договаривались об эксклюзивном сотрудничестве, в числе аргументов было то, что одним из “героев” фильма, во всяком случае смыслообразующим элементом, выступает телефонная связь, которой традиционно занимается “Ростелеком”. Думаю, эта киноистория никого из зрителей не оставит равнодушным», — считает директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.Трейлер фильма «Временная связь» доступен здесь.Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru ).