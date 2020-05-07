Скончалась зараженная COVID-19 главный врач поликлиники в Москве

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В Москве скончалась главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у нее был выявлен коронавирус. Об этом сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения сегодня, 7 мая.
Сергеева скончалась в больнице после продолжительной болезни, вызванной коронавирусом.
В России за сутки зафиксировали 11 231 случай заражения коронавирусом, 88 человек скончались, выздоровели 2476 человек.
Всего в стране заражены 177 160 человек. 1625 пациентов скончались, 23 803 выздоровели.