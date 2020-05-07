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Скончалась зараженная COVID-19 главный врач поликлиники в Москве

18:12 07.05.2020 Фото: pexels.com
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Юлия Сергеева умерла «после продолжительной болезни, вызванной коронавирусом», сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Скончалась зараженная COVID 19 главный врач поликлиники в Москве
В Москве умерла зараженная COVID-19 главный врач поликлиники
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончалась зараженная COVID 19 главный врач поликлиники в Москве

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В Москве скончалась главный врач городской поликлиники №180 Юлия Сергеева, у нее был выявлен коронавирус. Об этом сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения сегодня, 7 мая.

Сергеева скончалась в больнице после продолжительной болезни, вызванной коронавирусом.

В России за сутки зафиксировали 11 231 случай заражения коронавирусом, 88 человек скончались, выздоровели 2476 человек.

Всего в стране заражены 177 160 человек. 1625 пациентов скончались, 23 803 выздоровели.

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