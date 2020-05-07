07.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Обвиняют Россию три страны Балтии: они были «оккупированы и аннексированы Советским Союзом»

18:26 07.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 0

Главы Латвии, Литвы и Эстонии выступили с заявлением по Второй мировой войне: «СССР использовал для подчинения стран Балтии превосходство в военной силе и массовые репрессии».

Обвиняют Россию три страны Балтии: они были оккупированы и аннексированы Советским Союзом
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на Delfi. В заявлении президентов Латвии Эгилса Левитса, Литвы Гитанаса Науседы и Эстонии Керсти Кальюлайд отдается дань памяти всем жертвам войны и самопожертвованию солдат союзников.

Также в нем сказано, что окончание Второй мировой войны не означало наступления свободы для государств Балтии — они были оккупированы и аннексированы Советским Союзом.

«СССР использовал для подчинения стран Балтии превосходство в военной силе, массовые репрессии, ссылки и полный идеологический контроль», — также сказано в нем.

Кроме того, Левитс, Науседа и Кальюлайд призвали не забывать трагических уроков прошлого, подчеркнули важность правды и достоверности и назвали искажение событий Второй мировой войны и расчленения Европы, последовавшего за ней, достойной сожаления попыткой пересмотреть историю.

«Мы решительно осуждаем концепцию регионов влияния и требуем равенства всех народов», — добавили они.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Были бы эти страны сейчас без советского солдата?

Аноним, 07 мая 2020 18:42
НВР:
Без СССР эти страны до сих пор были бы волостями Российской Империи.
Вместе с Финляндией и Польшой.
Николай, 07 мая 2020 19:48
Я, прослуживший в Советской Армии около 30 лет, награждён несколькими орденами, выполнявший боевые задачи в Афганистане, не выступаю перед школьниками, потому что не смог бы ответить на их вопросы. Почему известный на весь мир город - герой Сталинград переименовали в Волгоград? Как получилось, что город Ленинград, известный беспримерным подвигом жителей города, переименовали в Санкт-Петербург? Почему ул. Ленина города Бердска украшена не красными флагами, символизирующими нашу победу, флажками, напоминающими символику русской освободительной армии генерала Власова , воевавшей на стороне вермахта ? Только спортивный комплекс "Метелица" установил Красный флаг! Можно много говорить в СМИ о фальсификации истории другими государствами, но мы будем выглядеть не убедительно, если мы занимаемся цинично тем же самым!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Продлили режим самоизоляции и ограничений до 31 мая власти Москвы
20:41 07-05-2020
Продлили режим самоизоляции и ограничений до 31 мая власти Москвы
БердскБез дезинфекции работает в пандемию коронавируса кондитерская "Крендель" в Бердске
20:33 07-05-2020
Без дезинфекции работает в пандемию коронавируса кондитерская
Нашел одежды и украшений на 15 млн рублей у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой фонд Навального 1
20:18 07-05-2020
Нашел одежды и украшений на 15 млн рублей у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой фонд Навального
Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160 1
20:09 07-05-2020
Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160
Крыма не будет: Отменяется курортный сезон-2020 на полуострове? 1
19:59 07-05-2020
Крыма не будет: Отменяется курортный сезон-2020 на полуострове?
Как защитить транспортников от коронавируса? Путин обсуждает с министрами и перевозчиками
19:50 07-05-2020
Как защитить транспортников от коронавируса? Путин обсуждает с министрами и перевозчиками
БердскЗа границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID-19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима 2
19:37 07-05-2020
За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID-19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима
Шок: Забила мусором с помоек до потолка 2-комнатную квартиру 45-летняя жительница Новосибирска
19:27 07-05-2020
Шок: Забила мусором с помоек до потолка 2-комнатную квартиру 45-летняя жительница Новосибирска
Открылся еще один госпиталь для зараженных COVID-19 на 190 коек в Новосибирской области. На базе клинической больницы №12
19:09 07-05-2020
Открылся еще один госпиталь для зараженных COVID-19 на 190 коек в Новосибирской области. На базе клинической больницы №12
"Разогнать публику со слабым умом" во время дезинфекции улиц планировали власти Липецка
18:59 07-05-2020