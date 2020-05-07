Обвиняют Россию три страны Балтии: они были «оккупированы и аннексированы Советским Союзом»

Главы Латвии, Литвы и Эстонии выступили с заявлением по Второй мировой войне: «СССР использовал для подчинения стран Балтии превосходство в военной силе и массовые репрессии».

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на Delfi. В заявлении президентов Латвии Эгилса Левитса, Литвы Гитанаса Науседы и Эстонии Керсти Кальюлайд отдается дань памяти всем жертвам войны и самопожертвованию солдат союзников.

Также в нем сказано, что окончание Второй мировой войны не означало наступления свободы для государств Балтии — они были оккупированы и аннексированы Советским Союзом.

«СССР использовал для подчинения стран Балтии превосходство в военной силе, массовые репрессии, ссылки и полный идеологический контроль», — также сказано в нем.

Кроме того, Левитс, Науседа и Кальюлайд призвали не забывать трагических уроков прошлого, подчеркнули важность правды и достоверности и назвали искажение событий Второй мировой войны и расчленения Европы, последовавшего за ней, достойной сожаления попыткой пересмотреть историю.

«Мы решительно осуждаем концепцию регионов влияния и требуем равенства всех народов», — добавили они.