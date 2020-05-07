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Москва обогнала Нью-Йорк по выявляемости коронавируса. Реально заразились около 300 тыс. москвичей

18:36 07.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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По скрининговым исследованиям заболевших их в районе 2-2,5% всего населения Москвы, заявил мэр Собянин. В Нью-Йорке болеют более 50% жителей города или 4-5 млн человек.

Москва обогнала Нью Йорк по выявляемости коронавируса. Реально заразились около 300 тыс. москвичей
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Очевидно, что реально больных в городе еще больше (чем выявленных). По скрининговым исследованиям их в районе двух — двух с половиной процентов от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч. Наша задача — максимально выявить этих людей», — отметил он.

Вместе с тем Собянин заявил, что по выявляемости Москва уже обогнала Нью-Йорк, где болеют более 50 процентов жителей города, что составляет четыре-пять миллионов человек.

Мэр также ввел в Москве обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.

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