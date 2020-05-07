Детей кормить нечем: не всем дали по 600 евро в Италии. Не смогли доказать падение бизнеса, как в России

4 млн итальянцев вышли на работу 4 мая после ослабления режима самоизоляции. На юге страны бунтовали, когда банкоматы перестали выдавать наличку — жить не на что. 18 мая в Италии откроют магазины, но многим будет не до шопинга, рассказала «Курьер. Среда Бердск» живущая 20 лет в Риме россиянка.

В Италии стали появляться очереди в супермаркеты после ослабления ограничений

Объявленная правительством Италии помощь пострадавшему от пандемии бизнесу очень похожа на ту, которую обещают власти россиянам. Даже размер «страданий», который предусматривает компенсацию, в обеих странах составляет 30%. На такой процент должен сократиться бизнес именно из-за коронавируса и самоизоляции. Но и в Италии, и в России убытки нужно доказать — подтвердить документально.

Пакет экономических мер на поддержку итальянского бизнеса в размере 400 млн евро власти страны приняли в начале апреля, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наташа Пау, живущая 20 лет в Риме россиянка. Она не прекращала работать даже в период самой жесткой изоляции, так как трудится медсестрой в отделении скорой помощи офтальмологической клиники итальянской столицы.

Премьер-министр Джузеппе Конте пообещал направить деньги предприятиям, независимо от размера бизнеса — малом и среднему тоже. Как пишет газета Politico, власть очень переживает за возможность поглощения стратегических отраслей экономики иностранными компаниями. Это банковское дело, страхование, энергетика, транспорт, водоснабжение, здравоохранение, безопасность пищевых продуктов, искусственный интеллект и робототехника.

Пользующимся госкредитами компаниям запретили выплачивать дивиденды акционерам. Отложили несколько налоговых сроков, которые истекли в апреле и мае. Тоже похоже на российские меры поддержки.

У людей паника — жить не на что

4 мая на работу в Италии вышли 4 млн человек. Открылись салоны по продаже телефонов, гаджетов и электронных приборов. Магазины, которые торгую товарами не первой необходимости обещают открыть 18 мая. Школы будут закрыты до конца учебного года. Оценки детям поставят по уже выставленным оценкам. Собственно, как и в России.

— Было много дебатов по поводу выплат тем, кто перестал работать в пандемию, у кого закрылся бизнес. Мне в этом смысле повезло — офтальмологическая клиника открыта. В Италии много людей работают «в черную». Остались без заработков сотрудники общественного питания. Например, сестра моего мужа Карла работает поваром в монастыре. Ей сказали сидеть дома. И она уже два месяца без зарплаты. У нее и таких, как она, уже паника — жить не на что. Особенно плохо на юге Италии, где люди победнее. Одно время там банкоматы перестали выдавать наличку. У кого-то вообще не было никаких заначек. С одной стороны, конечно, было много организационных проблем. А с другой, мне кажется, было невозможно все предусмотреть, ведь никто не был готов к пандемии такого масштаба, поделилась наблюдениями Наташа.

Народных волнений в Италии, во всяком случае в Риме, не наблюдается. Но итальянцы высказывали, по словам Наташи, недовольство, особенно на юге:



— Показывали по телевидению репортажи, когда люди бунтовали возле банкоматов: деньги не дают, а жить не на что, нечем кормить детей, власти ничего не решают. Изначально власти пообещали дать 600 евро за март и 800 евро за апрель. Это только частным предприятиям, маленькому бизнесу, например, ресторанам, которые пострадали от эпидемии. Но если ресторан платит за аренду несколько тысяч в месяц, то эти 600 евро его не спасут. Владельцы ресторанов, конечно, в шоке.

Кому положены 600 евро

В итальянских СМИ сообщают, рассказала Наташа, что примерно 1,1 млн заявление на получение пособия в 600 евро у предпринимателей не приняли. Они не подошли под условия выплат или не смогли доказать 30-процентного падения.

— Частному предпринимателю надо доказать, что у него снизилась прибыль. Нам в клинике тоже предложили подать заявку. Например, сын Карлы Матео работает как предприниматель — небольшой бригадой занимается ремонтом квартир, офисов, других помещений. У него есть патент, и он получил 600 евро. 4 мая он вышел на работу официально, — рассказала Наташа.

Несмотря на то, что в Италии сняли ряд ограничений, людям разрешили выходить на улицу, нельзя сказать, что города заполонили засидевшиеся в четырех стенах итальянцы. Как оценила Наташа, страх еще остался:



— Всех предупреждают в эту «фазу №2» нужно с еще большей ответственностью отнестись к своему здоровью и окружающим. Ведь до сих пор все сидели дома, а сейчас вышли на свободу, которая может провернуть события вспять — вернуть огромное число зараженных и жертв коронавируса.

Какие меры поддержки оказывает российское правительство бизнесу РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это и отсрочка по налогам и банкротству, отмена плановых проверок, гранты на зарплату, снижение арендной платы, льготные кредиты и другое. Только далеко не всем, как и в Италии, удается доказать то, что твой бизнес действительно пострадал от пандемии COVID-19.