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За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID-19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима

19:37 07.05.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Елена вызвала врача на дом в первый рабочий день после праздников. Приехала фельдшер поставила диагноз «левосторонняя пневмония», но она не подтвердилась. Главврач Искитима Алексей Кайгородов объяснил, что для анализа на коронавирус нужны основания.

За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID 19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима
С температурой 38 и подозрением на коронавирус не смогла добиться анализа жительница Искитима
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID 19 больной с лихорадкой в горбольнице Искитима

Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160За границей была? С зараженными общалась? Отказали в анализе на COVID-19 больной с лихорадкой в горбольнице ИскитимаЕщё 1034 новостей

Отказали в анализе на коронавирус жительнице Искитима после 6 дней температуры в 38 градусов в терапии и в инфекционном отделении города. Об этом Елена (имя изменено) рассказала сайту «Весь Искитим» 7 мая. Почему не взяли анализ, ответил главврач Искитима Алексей Кайгородов.

Шесть дней ожидания и результат

— У меня шесть дней держалась температура 38. Насморка, кашля, одышки не было, горло не болело, обоняние и вкус был в норме. Длилось это все праздники, так как больница эти дни не работает не могла попасть к врачу, — рассказала Елена.

Она дождалась рабочих дней и вызвала врача на дом.

— Во второй половине дня 6 мая приехала молодая девушка-фельдшер (в халате, маске и перчатках) послушала — определила левостороннюю пневмонию. Предложила два варианта на выбор — либо завтра на прием и на снимки, либо сегодня в терапию и там снимки сделают, — рассказала Елена.

Причем жительницу Искитима очень удивило то, что ей предлагают прийти на прием в больницу.

— А если у меня коронавирус? Фельдшер определила пневмонию, а это первый признак COVID-19. Мне предлагают пойти в больницу, где я могу заразить десятки людей. Это же просто возмутительно, — отметила Елена

Поэтому искитимка выбрала второй вариант — с направлением она приехала в терапию, там взяли анализы – кровь и мочу. В соседнем здании хирургии сделали снимок легких. Также смерили температуру – на тот момент она была 36,6. Также измерили сатурацию – насыщенность кислородом – она тоже оказалась в норме. Пневмония не подтвердилась. Тогда Елена спросила, когда будут брать анализы на коронавирус.

— Мне ответили, что если бы подтвердилась пневмония, тогда бы взяли анализ на COVID-19. А так – не положено, — отметила жительница города.

Елена была очень удивлена тем, что ей отказали в анализе. После этого ее отправили в инфекцию на консультацию, она думала, что именно там у нее и возьмут анализ, но этого не случилось.

«Немой» вопрос и ответ главного врача

— В инфекции сказали не положено — контактов не было, за границей не была. Еще раз измерили температуру и отправили домой. Спросила можно ли на работу ходить? Сказали можно в маске, раз температуры нет…..Ну вот если предположить что у меня коронавирус — какое количество людей я могла бы заразить за день? – спрашивает Елена.

Главный врач Искитима Алексей Кайгородов отметил, что анализ у Елены и не должны были брать. Его не берут абсолютно у всех, у кого есть признаки ОРВИ, хотя сам он считает, что должно быть иначе. Таков порядок.

— Просто при вирусной инфекции не берется анализ на коронавирус не делается. Всем с ОРВИ не делается анализ. Их лечат, дают больничные листы, изолируют дома – вручают предписание о самоизоляции. А когда есть клинические проявления COVID-19, тогда больной обследуется и госпитализируется. В том числе если есть пневмония берется анализ, если он контактировал с заболевшими коронавирусом или он недавно приехал из стран и городов риска, — подчеркнул Алексей Алексеевич.

Отметим, что накануне сайту «Весь Искитим» стало известно, что анализы на COVID-19 должны браться у всех с ОРВИ. В этом была уверена и Елена. Напомним, это сообщал сам Алексей Алексеевич и главный врач Бердска Алла Дробинская.

– По последнему постановлению, все заболевшие ОРВИ различной степени тяжести подлежат обследованию на COVID-19 после предварительного осмотра врача. Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в Новосибирске, – сообщала Дробинская 17 апреля.

Сделала анализ и изолировала себя сама

Елена решила не шутить с судьбой и все-таки провериться. Она обратилась в частную клинику, где делают анализ на коронавирус и сдать его за свой счет. Что и сделала. Также она решила не выходить пока на работу и не рисковать здоровьем других людей.

— Я думаю это будет не честно по отношению к другим людям. Я будут ставить их в рискованное положение. Я осталась дома и не выхожу. Жду результата анализа. Он придет 11 мая, — отметила Елена.

Как только будет получен результат анализа, мы напишем о здоровье Елены. Читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Должно быть иначе?

1234, 07 мая 2020 19:48
И вот он, Российский идиотизм!!! У нас их на 100 лет припасено и продливают регулярно!
Только надо маски одеть.
Житель Бердска, 07 мая 2020 19:58
Сейчас заражение идет уже внутри города, причем здесь ездили или нет куда то. Зато у работников администрации Бердска, при ОРВИ сразу взяли анализ на коронавирус. Почему другие граждане должны добиваться теста? И смерти которые произошли в Новосибирске, также произошли, от нежелания медработников вовремя провести тест. Елена молодец, очень порядочный, ответственный человек.

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