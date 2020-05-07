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«Разогнать публику со слабым умом» во время дезинфекции улиц планировали власти Липецка

18:59 07.05.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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В администрации города прокомментировали аудиозапись с совещания по коронавирусу: фразы были вырваны из контекста. «Ай-ай-ай, сейчас нас, как клещей потравят».»А вдруг полягут?», переговаривались губернатор и мэр.

Разогнать публику со слабым умом во время дезинфекции улиц планировали власти Липецка
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В телеграм-каналах появилась аудиозапись с голосами губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной. Руководители обсуждают одну из мер борьбы с коронавирусом — дезинфекцию улиц. Вроде, обычное совещание. Глава города рассказывает о пробном пуске спецмашин в Нижнем парке. Но вдруг разговор переходит в совершенно неожиданную плоскость.

— Мероприятие должно быть правильно полезным, — раздается голос губернатора. — Эта страшная штука должна способствовать разгону людей. «Ай-ай-ай, сейчас нас, как клещей потравят». Выберите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать, со слабым умом.

— А вдруг полягут? — восклицает голос Евгении Уваркиной.

— Привлекут к ответственности вас, — отвечает глава региона.

Данную запись прокомментировали в пресс-службе областной администрации. Совещание провели в начале апреля — запись месячной давности. Обсуждались меры борьбы с распространением COVID-19, в том числе дезинфекцию общественных пространств.

— Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста, — добавили в пресс-службе. — Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз о обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использоваться только рекомендованные Роспотребнадзором растворы.

Напомним, что тестовую обработку спецмашинами провели. О ней можно почитать здесь. Но затем от массовой дезинфекции отказались — слишком большой расход раствора. Обработка совершается точечно. Специалисты используют ранцевые распылители.

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18:59 07-05-2020