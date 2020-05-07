Открылся еще один госпиталь для зараженных COVID-19 на 190 коек в Новосибирской области. На базе клинической больницы №12

Сейчас сюда привозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания, а также бессимптомных больных.

Штат госпиталя укомплектован

Еще один инфекционный госпиталь начал принимать пациентов с коронавирусом в Новосибирской области

Инфекционный госпиталь на базе ГБУЗ НСО «ГКБ №12» открылся 6 мая в Новосибирской области для приема пациентов с коронавирусом. Для приема больных перепрофилированы корпуса учреждения, в больнице предусмотрено 190 коек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, для оборудования инфекционного госпиталя проведены новые коммуникации, каждая из 190 коек имеет точку доступа к кислороду. В достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты, штат госпиталя полностью укомплектован и готов к работе.

В настоящий момент в госпиталь привозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания, а также бессимптомных больных.

Для справки

Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по региону реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Усилен контроль в аэропорту Толмачево, проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведен инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

С 31 марта в Новосибирской области действуют ограничения доступа людей и транспортных средств – они продлены до 11 мая 2020 года.

В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200. Актуальная информация публикуется в официальном канале.