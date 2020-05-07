Шок: Забила мусором с помоек до потолка 2-комнатную квартиру 45-летняя жительница Новосибирска

Коммунальщикам пришлось целый день вывозить отходы из квартиры, чтобы исполнить решение суда — привести жилище в нормальное состояние. Соседи не выдерживали вони и полчищ тараканов.

Судебные приставы обеспечили доступ в квартиру, жительница которой превратила её в свалку и рассадник насекомых

В Дзержинском районе Новосибирска судебные приставы обеспечили доступ в квартиру, которую собственница превратила в мусорную свалку. Об этом сегодня, 7 мая, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

45-летняя женщина на протяжении длительного времени складировала мусор в своей квартире, что способствовало появлению тараканов и неприятных запахов. В условиях полной антисанитарии насекомых становилось всё больше не только в жилище гражданки, но и у соседей, а также на лестничной площадке в подъезде.

Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседку, в результате чего представители районной администрации были вынуждены обратиться в суд, который в декабре 2019 года удовлетворил исковые требования о приведении жилого помещения в надлежащее санитарное состояние.

Судебным приставом-исполнителем осуществлялись выходы по месту совершения исполнительских действий, однако должницу застать дома не удавалось. По рассказам соседей 2-х комнатная квартира была до потолка забита мусором. Проживающая в данной квартире женщина приносит домой все то, что люди выносили в мусорные баки.

Нарушительницу удалось встретить на работе, где ей вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и установили срок для его добровольного исполнения. Женщина исполнять решение суда не собиралась. Постановление о взыскании исполнительского сбора, а также наложенный административный штраф также не повлиял на должницу. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам.

29 апреля текущего года судебные приставы совместно с представителями администрации прибыли по адресу неблагополучной квартиры. Приставам удалось заставить хозяйку пустить в квартиру сотрудников коммунальной службы. До позднего вечера работники вычищали захламленную квартиру. Для вывоза мусора потребовалось 4 самосвала. В ближайшее время будет произведена дезинфекция помещения.