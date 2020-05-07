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Крыма не будет: Отменяется курортный сезон-2020 на полуострове?

19:59 07.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам главы республики Аксенова, предприятия общепита и курортной сферы в регионе не возобновят работу, пока не улучшится эпидемическая ситуация. Крым для отдыхающих может остаться закрытым: «Мы говорим по-честному, чтобы никто иллюзий не строил».

Крыма не будет: Отменяется курортный сезон 2020 на полуострове?
Сергей Аксенов допустил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Предприятия курортной сферы и общепита в Крыму не возобновят работу, пока не улучшится эпидемическая ситуация с коронавирусом, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, курортный сезон в регионе может не состояться. Об этом он сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове в четверг.

В республике из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях. Все прибывающие на полуостров, не имеющие регистрации или собственности на нем, должны обязательно помещаться в обсерватор на две недели. По оценкам крымских властей, в апреле-мае 2020 года турпоток в регион из-за пандемии коронавируса может снизиться на 950 тыс. человек. Эксперты прогнозируют, что Крым в этот период недосчитается около 2 млн туристов.

Пока не будет найдена вакцина от коронавируса, «нам с вами с ним жить», отметил Аксенов.

«Коллективные мероприятия сниматься вряд ли будут, мы говорим по-честному на сегодняшний день, чтобы никто иллюзий не строил и понимали. Мы вчера говорили с представителями курортной сферы отдельно, общепитом — это те виды деятельности, которые в ближайшее время без перспективы открыться…, — цитирует Аксенова ТАСС. — Но [есть] понимание к тому, что курортный сезон вряд ли состоится».

Он отметил, что в регионе готовится программа поддержки внутреннего туризма и ведется подготовка к проведению сезона. «Но для этого должны быть показания Роспотребнадзора, условия к тому, что у нас количество заболеваний снижается», — добавил Аксенов.

В Крыму под медицинским наблюдением находятся 1 881 человек: дома — 946 человек, в стационарах — 154 человека, изолированы в обсерваторы 781 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 168 положительных тестов на COVID-19. Из них на лечении 126 человек, выздоровели — 41.

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От редакции

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Covid-19, 07 мая 2020 20:14
Крычане скоро поймут, что попали из украинского огня в путинское полымя...

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