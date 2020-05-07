Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160

В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 случай коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб.
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
По данным университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Там зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших. Далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.
В Германии, по последним данным, заражено 168 162 человека, во Франции 174 224.
Так же в список стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 входят Турция, Бразилия и Иран.
COVID-19
Пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 подверглись почти все страны мира. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 3,8 миллиона человек, выздоровели 1,3 миллиона.
Но, хэштег "Сними свою больницу" по-прежнему набирает обороты во всем мире!