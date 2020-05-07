Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160

США лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Там зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших. Далее следуют Испания, Италия и Великобритания. В мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.

Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 случай коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб.

Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.

По данным университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Там зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших. Далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.

В Германии, по последним данным, заражено 168 162 человека, во Франции 174 224.

Так же в список стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 входят Турция, Бразилия и Иран.

COVID-19

Пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 подверглись почти все страны мира. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 3,8 миллиона человек, выздоровели 1,3 миллиона.