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Россия вырвалась на 5-е место в мире по числу зараженных COVID-19. Заболевших 177 160

20:09 07.05.2020 Фото: pexels.com
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США лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Там зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших. Далее следуют Испания, Италия и Великобритания. В мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.

Россия вырвалась на 5 е место в мире по числу зараженных COVID 19. Заболевших 177 160
Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Россия вырвалась на 5 е место в мире по числу зараженных COVID 19. Заболевших 177 160

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В России за последние сутки зарегистрировано 11 231 случай коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб.
Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.

По данным университета Джонса Хопкинса, США лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Там зафиксировали более 1,2 миллиона заболевших. Далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.

В Германии, по последним данным, заражено 168 162 человека, во Франции 174 224.
Так же в список стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 входят Турция, Бразилия и Иран.
COVID-19

Пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 подверглись почти все страны мира. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 3,8 миллиона человек, выздоровели 1,3 миллиона.

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От редакции

Когда уже остановится?

Covid-19, 07 мая 2020 20:21
Чувствуете глобальный подвох? - мешают в кучу и якобы зараженных и типа заболевших.
Но, хэштег "Сними свою больницу" по-прежнему набирает обороты во всем мире!

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