Нашел одежды и украшений на 15 млн рублей у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой фонд Навального

ФБК уточнил, что по официальной декларации, средний доход вице-мэра за последние пять лет составляет семь миллионов рублей в год. Ракова не замужем, других источников дохода, кроме госслужбы, у нее нет, отметили в фонде.

Собянин вместе с Раковой посещал стройку больницы, на ней палантин Chanel за 77,5 тыс. рублей и пальто Loro Piana за 448 тыс. рублей

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду и украшения на 15 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального проанализировал фотографии заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой и пришел к выводу, что ее гардероб стоит как минимум 15 миллионов рублей.

В частности, на апрельской фотографии, где мэр Сергей Собянин вместе с Раковой посещает стройку больницы в Новой Москве, на ней надеты палантин Chanel за 77,5 тысячи рублей и пальто Loro Piana за 448 тысяч рублей.

Во время одного из интервью на заммэра надеты брюки, жакет и туфли общей стоимостью 435 тысяч рублей.

Кроме того, по фотографиям и видео у Анастасии Раковой обнаружили дорогие ювелирные украшения: например, на одном из заседаний правительства Москвы она появилась в бриллиантовой подвеске Graff стоимостью 8 362 500 рублей.

ФБК уточнил, что по официальной декларации, средний доход вице-мэра за последние пять лет составляет семь миллионов рублей в год. Ракова не замужем, других источников дохода, кроме госслужбы, у нее нет, отметили в фонде.

«Еще раз: это только то, в чем она решила сфотографироваться. Что у нее еще есть, учитывая вкусы и размах, страшно представить», — заявил основатель ФБК Алексей Навальный.