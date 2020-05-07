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Без дезинфекции работает в пандемию коронавируса кондитерская «Крендель» в Бердске

20:33 07.05.2020 Фото: Пресс-центра мэрии
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Проверка показала, что в торговой точке отсутствуют дезинфицирующие средства для уборки помещений, антисептические средства для рук, запас масок и одноразовых перчаток на смену, а также нет журнала уборки помещений. Составят протокол.

Без дезинфекции работает в пандемию коронавируса кондитерская Крендель в Бердске
Контрольные мероприятия по выявлению нарушений на предприятиях торговли Бердска

Сотрудники администрации Бердска совместно с Роспотребнадзором и минпромторгом Новосибирской области продолжают выявлять нарушения требований самоизоляции, масочного режима и ограничений, введенных постановлениями губернатора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Сегодня, 7 мая, специалисты проверили несколько предприятий торговли и сферы услуг, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.
• Парикмахерская ООО «Таис», ул. Лелюха, 13;

• Супермаркет «Продсиб», ул. Лелюха, 5;
• Кондитерская «Крендель», ул. Первомайская, 11.

Особое внимание уделялось наличию у персонала масок и перчаток, наличию на объекте термометров, дезинфицирующих средств (антисептиков), разметки, журнала проверок температуры у сотрудников, периодичность проведения уборки рабочего места.

Проверка кондитерской «Крендель» показала, что в торговой точке отсутствуют дезинфицирующие средства для уборки помещений, антисептические средства для рук, запас масок и одноразовых перчаток на смену, а также нет журнала уборки помещений.

По выявленным нарушениям собран материал для дальнейшего составления административного протокола, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ.

При проверке супермаркета «Продсиб» и парикмахерской «Таис» замечаний не выявлено. Отмечено, что данные организации не только в полной мере выполняют все необходимые санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, но и проводят дополнительную работу со своими клиентами, напоминая им о необходимости соблюдения масочного режима.

Администрация города Бердска также напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и в целях безопасности рекомендуется:
1. Не посещать торговые объекты без крайней необходимости.
2. Мыть и дезинфицировать руки после посещения мест массового скопления людей.
3. Обязательно использовать средства защиты органов дыхания (маски).

4.Соблюдать дистанцию в очередях при посещении торговых объектов — 1 метр друг от друга.
5. Настоятельно рекомендуется гражданам старше 65 лет воздержаться от посещения торговых объектов.

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