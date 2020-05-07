12 жертв COVID-19: По числу летальных исходов Новосибирская область сравнялась с Красноярским краем

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область — на 5-м месте среди регионов СФО по летальности от COVID-19. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом на 7 мая. Летальность выражает отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз. Обычно этот показатель выражается в процентах. Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 7 мая — 876 человек. Скончались 12 человек. По числу летальных исходов Новосибирская область сравнялась с Красноярским краем. Подтвержденная летальность таким образом, составила 1,37%. Это пятое место по показателям в СФО. На первом месте среди сибирских регионов по летальности Хакасия — здесь этот показатель составляет 2,27%. Также в тройку «антилидеров» входят Кемеровская и Омская области. Нулевые показатели летальности среди субъектов СФО — в Республике Алтай и республике Тыва.

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