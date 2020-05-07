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Не умрем с голоду в коронавирус: Годовой запас рыбных и мясных консервов сформировали в Новосибирской области

21:10 07.05.2020 Фото: pixabay.com
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Запасов рыбных консервов достаточно на 374 дня торговли, мясных консервов на 235 дней, макаронных изделий на 101 день. Организован мониторинг запасов сырья и продовольствия в организациях АПК и на предприятиях торговли, а также контроль цен.

Не умрем с голоду в коронавирус: Годовой запас рыбных и мясных консервов сформировали в Новосибирской области
Консервов запасли в НСО на год

В Новосибирской области в период противодействия распространению коронавирусной инфекции сформированы существенные запасы рыбных и мясных консервов, а также макаронных изделий. Предприятия перерабатывающей отрасли и торговые сети работают стабильно.

В регионе в апреле создан и действует штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков Новосибирской области. Организован мониторинг запасов сырья и продовольствия в организациях АПК и на предприятиях торговли, а также мониторинг цен. Как сообщил заместитель Губернатора, председатель штаба Вячеслав Ярманов, запасы социально значимых товаров стабильны. К примеру, запасов рыбных консервов достаточно на 374 дня торговли, мясных консервов на 235 дней, макаронных изделий на 101 день.

«Предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также торговые сети и продовольственные магазины в период противодействия распространению коронавирусной инфекции работают стабильно. Производимых объемов социально значимых продуктов питания достаточно для обеспечения населения, запасы постепенно пополняются», – отметил Вячеслав Ярманов.

Для справки
Штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков Новосибирской области создан распоряжением Губернатора Новосибирской области от 2 апреля 2020 года N 61-р с целью обеспечения стабильной ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области. В штаб входят представители органов власти региона, федеральных и региональных торговых сетей, организаций, производящих сельскохозяйственную продукцию.

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