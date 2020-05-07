Работа в Бердске: на зарплату в 200 тыс. рублей ищут главного механика на золотодобычное предприятие

|Информация о вакансиях на 07 мая 2020 г.
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Разрубщик мяса
|ИП Горчак Петр Васильевич
|от 20000
до 20000
|8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
|Бункеровщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 23000
до 23000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
|Лаборант химического анализа
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Лаборант-микробиолог
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 18000
до 18000
|8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
|Электрогазосварщик
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Литейщик металлов и сплавов, помощник литейщика металлов и сплавов
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 16000
до 16000
|8(38341) 58107 доб. 127
|Лаборант по физико-механическим испытаниям
|ООО ПК «Кристалл»
|от 16000
до 16000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Грузчик
|Швейные технологии,ООО
|от 18000
до 18000
|8(913) 7065502
Personal@krha.ru
|Бухгалтер, совмещение функций отдела кадров
|ООО «Белокаменный»
|от 25000
|8(38341) 60996, 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
|Уборщик территорий
|МАДОУ № 25
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Фельдшер, медосмотр водителей производственного предприятия
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 18000
|8(38341) 20475
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Повар
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг 2, ООО
|от 15163
до 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|от 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленой квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 38455, 8(38341) 38459
job@prodsib.com
|Дворник
|Православная Гимназия Серафима Саровского
|от 15163
до 15163
|8(913) 9200636
|Заведующий хозяйством, заместитель директора по хозяйственной части
|МБУ СШ «Авангард»
|от 30888
|8(38341) 44195
sshavangard@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь-сантехник
|ООО «Строитель»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Инженер-программист
|Вега-Инструмент,ООО
|от 35000
до 35000
|8(38341) 50491
|Машинист по стирке и ремонту спецодежды
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Главный Механик, главный механик на золотодобычное предприятие
|ООО А/С «Дражник»
|от 120000
до 200000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Инженер, инженер пто (горный проектировщик)
|ООО А/С «Дражник»
|от 90000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Инженер по охране труда, инженер по охране труда, пожарной и промышленной безопасности и окружающей среде
|ООО А/С «Дражник»
|от 100000
до 120000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Начальник автоколонны, начальник тзт (тяжелой землеройной техники)
|ООО А/С «Дражник»
|от 120000
до 150000
|8(411) 4025524
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Ведущий Геолог
|ООО А/С «Дражник»
|от 90000
до 120000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Главный Маркшейдер
|ООО А/С «Дражник»
|от 120000
до 180000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Начальник драги, начальник участка раздельной добычи
|ООО А/С «Дражник»
|от 180000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Начальник драги, участка
|ООО А/С «Дражник»
|от 180000
до 250000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Мастер буровой
|ООО А/С «Дражник»
|от 80000
до 100000
|8(411) 4025524
|Повар, повар-калькулятор
|ООО А/С «Дражник»
|от 60000
до 70000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Фельдшер
|ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области
|от 15163
до 18200
|8(38341) 30492, 8(38341) 30154, 8(38341) 30259
|Врач-терапевт, председатель военно-врачебной комиссии
|ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области
|от 16000
до 25000
|8(38341) 30259, 8(38341) 30154, 8(38341) 30492
|Водитель автомобиля, водитель миксера
|Рубин,ООО
|от 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 40000
до 40000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Технолог, литьё черных и цветных металлов
|Центр Технолит, ООО
|от 25000
до 30000
|8(913) 9245975
|Инженер-конструктор, проектирование модельной оснастки для литейного производства
|Центр Технолит, ООО
|от 25000
до 30000
|8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
|Инженер, инженер-архитектор
|ИП Голубев В.А.
|от 40000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Облицовщик-плиточник
|ООО «Квартал-С»
|от 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Начальник отдела (в строительстве), начальник производственно-технического отдела
|ИП Голубев В.А.
|от 40000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Инженер-проектировщик, в счет установленной квоты для трудоустройста инвалидов
|ИП Голубев В.А.
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
|Слесарь механосборочных работ, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Гранит-1, ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Офис-менеджер
|ООО «ПТК СибирьБумага»
|от 20000
до 25000
|8(923) 1100235
pirozkhova@moris-sib.ru
|Электрик участка
|МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»
|от 15163
|8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
|Врач ультразвуковой диагностики, в счет квоты, для трудоустройства инвалидов
|Биотерапия НКЦ ОиН, ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 51138
kashina-00@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|ООО ПК «Кристалл»
|от 23000
до 23000
|8(38341) 29623
|Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов
|ООО ПК «Кристалл»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), по продажам
|ООО «СДР»
|от 15163
до 25000
|8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Дояр
|ИП Горчак Петр Васильевич
|от 15163
до 30000
|8(913) 0135385
timokhin_eduard@mail.ru
|Насыпщик цемента
|ООО ПК «Кристалл»
|от 22000
до 22000
|8(38341) 29623
|Кухонный рабочий
|Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Повар 4 разряда
|Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ
|от 16000
до 18000
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Водитель автомобиля, кат. в
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 21000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Пекарь
|ИП Болтрукевич А.В
|от 18000
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Пекарь
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 18000
до 22000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
|Кассир торгового зала, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг,ООО
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172, 8(38341) 63102 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 18000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Слесарь-инструментальщик 4 разряда-6 разряда
|Вега-Инструмент,ООО
|от 30000
|8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
|Токарь-расточник 4 разряда-6 разряда
|Вега-Инструмент,ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 50491
vegainst@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Продавец-консультант
|ООО Компания «Оскар-С»
|от 20000
до 25000
|8(913) 9128427, 8(383) 2092197
|Машинист крана (крановщик), водитель крана 25 и 40 тонн
|ООО А/С «Дражник»
|от 100000
до 130000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи, слесарь по ремонту топливной аппаратуры (тнвд)
|ООО А/С «Дражник»
|от 80000
до 90000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Водитель погрузчика, водитель фронтального погрузчика
|ООО «Топаз»
|от 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Водитель автомобиля, кат. с,d,e в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО «Топаз»
|от 30000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Плотник
|ООО «Квартал-С»
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
|Воспитатель детского сада (яслей-сада), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 7
|от 17000
до 30000
|8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
|Швея, пошив детских игрушек
|ООО «Фетров»
|от 21000
до 25000
|8(913) 7376272
fetrov.ooo@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец продовольственных товаров
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 18000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Сторож (вахтер)
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20475
|Электрослесарь подземный, электрослесарь (электрик, электромонтер)
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 80000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Машинист компрессорных установок, (кислородной установки)
|ООО А/С «Дражник»
|от 90000
до 110000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Токарь
|ООО А/С «Дражник»
|от 80000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Токарь
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 100000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Электрогазосварщик
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 80000
|8(411) 4025524
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрик, электромонтер, электрослесарь
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 100000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Грузчик
|ООО «Торгсервис 54»
|от 20000
до 20000
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Слесарь по ремонту технологических установок, в счет квоты для приема на работу инвалидов
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 27000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
до 25000
|8(923) 1004099
|Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь
|ИП Кравченко Сергей Сергеевич
|от 25000
до 40000
|8(983) 0516699
Pekin-siti@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Изготовитель наружной рекламы
|ООО «СДР»
|от 15163
до 25000
|8(913) 7430735
dirsibdr@list.ru
|Рабочий по изготовлению (ремонту, установке) мебели, сборщик корпусной мебели
|ООО «Фаворит»
|от 20000
|8(953) 7931127, 8(952) 9325958
mebel54region@mail.ru
|Кассир торгового зала
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
до 22000
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в
|Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску
|от 26000
до 36000
|8(383) 2322297, 8(383) 2322337
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист бульдозера, машинист бульдозера т-35
|ООО А/С «Дражник»
|от 90000
до 140000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Машинист бульдозера, машинист бульдозера т-11
|ООО А/С «Дражник»
|от 80000
до 90000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Повар, -продавец продовольственных товаров
|ООО «Бердск ДД»
|от 18000
|8(923) 1004099
andreichuk@bk.ru
|Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в
|Управление МВД России по г. Новосибирску
|от 26000
до 36000
|8(383) 2322302, 8(383) 2322337
|Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в
|Управление МВД России по г. Новосибирску
|от 26000
до 40000
|8(383) 2322302, 8(383) 2322337
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инспектор дорожно-патрульной службы, кат.в
|Полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по г.Новосибирску
|от 26000
до 40000
|8(383) 2322297, 8(383) 2322337
|Охранник, лицензированный, 4-6 разряд
|ООО «Бизнес-охрана»
|от 25000
до 40000
|8(913) 9653395
biznes-ochrana@yandex.ru
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич К.В.
|от 15163
до 17000
|8(38341) 63102 доб. 5172, 8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич А.В
|от 15163
|8(383) 3734138 доб. 5172
job@prodsib.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Водитель автомобиля, кат. d
|СВ-Автолайн,ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
Работа в Бердске: на зарплату в 200 тыс. рублей ищут главного механика на золотодобычное предприятие
116 вакансий от Центра занятости населения Бердска на 7 мая. Выбери свою!
Спасибо за ваш голос
От редакции
Ищите работу?
Аноним, 07 мая 2020 21:28
Ничего себе в бердске золото стали добывать, спасибо руководству города!
БердскСмерти от COVID-19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентов
23:44 07-05-2020
Найден паспорт Воронцовой Анастасии Сергеевны
22:24 07-05-2020
БердскОтложили обязательную установку тахографов в маршрутках из-за коронавируса до 1 июля 2021 года в России. И Бердске
22:13 07-05-2020
Незаконно торгующую транквилизаторами и психостимуляторами интернет-аптеку обнаружила прокуратура в Новосибирской области 1
22:00 07-05-2020
БердскSOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи Искитима 3
22:00 07-05-2020