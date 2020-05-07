По указу Путина: 23,4 млрд рублей даст Москва пострадавшим от коронавируса российским авиакомпаниям

Деньги направят на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения COVID-19.

Самолеты почти не летают

В правительство РФ внесен проект постановления о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили сегодня, 7 мая, на сайте правительства.

Во исполнение поручения Президента России Минтрансом подготовлен проект постановления, предусматривающий:

— выделение Росавиации бюджетных ассигнований в размере 23,4 млрд рублей в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции;

— утверждение Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

Принятие проекта постановления и предоставление субсидий обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний в период действия мер по ограничению пассажирских перевозок и сохранение кадров специалистов авиационного персонала гражданской авиации.