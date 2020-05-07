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По указу Путина: 23,4 млрд рублей даст Москва пострадавшим от коронавируса российским авиакомпаниям

21:20 07.05.2020 Фото: pixabay.com
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Деньги направят на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения COVID-19.

По указу Путина: 23,4 млрд рублей даст Москва пострадавшим от коронавируса российским авиакомпаниям
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Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
По указу Путина: 23,4 млрд рублей даст Москва пострадавшим от коронавируса российским авиакомпаниям

По указу Путина: 23,4 млрд рублей даст Москва пострадавшим от коронавируса российским авиакомпаниямПутин: Сколько конкретно людей, семей и предприятий получили помощь в самоизоляцию? Полный текстЕщё 61 новостей

В правительство РФ внесен проект постановления о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили сегодня, 7 мая, на сайте правительства.

Во исполнение поручения Президента России Минтрансом подготовлен проект постановления, предусматривающий:

— выделение Росавиации бюджетных ассигнований в размере 23,4 млрд рублей в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции;

— утверждение Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением доходов таких авиакомпаний в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок вследствие распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

Принятие проекта постановления и предоставление субсидий обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний в период действия мер по ограничению пассажирских перевозок и сохранение кадров специалистов авиационного персонала гражданской авиации.

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