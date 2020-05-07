Отложили обязательную установку тахографов в маршрутках из-за коронавируса до 1 июля 2021 года в России. И Бердске

Решение принято для того, чтобы снизить финансовую и административную нагрузку на перевозчиков, пострадавших в самоизоляцию. Бердские перевозчики с удовольствием воспримут новость.

Маршрутки в Бердске во время карантина ходят почти пустые

Министр транспорта Евгений Дитрих на совещании 7 мая по работе отрасли в период пандемии коронавируса и мерах поддержки доложил Владимиру Путину, как планируют снижать бремя нагрузки на транспортников.

-Принят ряд мер по снижению административной нагрузки на транспортный комплекс. Хочу доложить, что оперативно подготовлено и уже принято решение о приостановке на год обязанности по оснащению транспортных средств ряда категорий аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Подготовлено решение о переносе до 1 июля следующего года срока обязательного оснащения тахографами транспортных средств, которые используются при перевозке пассажиров в городах, примем его в ближайшее время.

С конца марта на два месяца приостановлено проведение весогабаритного контроля грузов в отношении автотранспортных средств, перевозящих товары первой необходимости. Транспортный комплекс с первых дней борьбы с коронавирусом обеспечил доставку продуктов питания, товаров первой необходимости. Проинформировали перевозчиков, регионы и проверяющих о том, что эти перевозки должны осуществляться в приоритетном порядке.

Кроме того, всевозможные продления разрешительных документов переведены в дистанционный автоматический режим, сокращено до минимума число проверок организаций транспортного комплекса. Мы ограничились только расследованиями происшествий. Но хотел бы подчеркнуть, что ранее принятые решения, затрагивающие безопасность эксплуатации транспорта и инфраструктуры, мы пересматривать и приостанавливать не планировали. Это важная составляющая безопасной работы транспорта, — заявил Дитрих.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», местные маршруточники жаловались, что тахографы устанавливать в салоне негде,кроме того, на убыточных маршрутах затраты не окупятся.

справка

Тахограф – это некое бортовое техническое устройство, которое необходимо для измерения, регистрации и индикации скорости, пробега и времени движения транспортного средства в автоматическом режиме. Также тахограф предназначен для фиксирования времени затраченного водителем на труд или отдых. Можно сказать, что это «черный ящик» для авто, который запоминает и передает различные данные, помогающие при автоматизации процессов учета.