Нефть по $100 за баррель! Такую стоимость предсказал египетский миллиардер

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100

За полтора года стоимость барреля нефти вырастет до $100, уверен египетский миллиардер Нагиб Савирис. По его словам, ценовая война между Россией и Саудовской Аравией была «просчитанной» попыткой уничтожить сланцевую нефтедобычу в США.

В ближайшее время цена нефти вырастет до $50−60 за баррель, а спустя полтора года — до $100. Такой прогноз дал египетский миллиардер, основатель телекоммуникационной компании Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC, передает «Форбс».

По его словам, даже если бы в марте страны ОПЕК и Россия заключили бы сделку, цены на нефть все равно бы упали из-за снижения спроса — но не так сильно. «Думаю, что они [саудиты] понимали, что это должно случиться, и они все равно решили сделать это, потому что после устранения конкурента цена поднимется выше $50 или $60. Поэтому я действительно верю, что через 18 месяцев нефть достигнет $100», — отметил Савирис.

Предприниматель также не согласился с мнением инвестора Уоррена Баффета, на прошлой неделе назвавшего ошибкой свои инвестиции в авиакомпании. «В каждом кризисе есть возможность, — заявил Савирис. — Сегодня можно пойти и купить авиакомпанию за $1, если взять на себя большую часть ее долга».

В начале марта на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ об ограничении объема добычи произошло резкое падение цен на нефть. В апреле страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении нефтедобычи, которое начало действовать с 1 мая.