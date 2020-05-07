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Незаконно торгующую транквилизаторами и психостимуляторами интернет-аптеку обнаружила прокуратура в Новосибирской области

22:00 07.05.2020 Фото: pixabay.com
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Вниманию пользователей также представлены препараты, оказывающие наркотический эффект. Интернет-аптека предлагает с помощью одного «клика» осуществить заказ и доставку. Прокуратура потребовала заблокировать сайт.

Незаконно торгующую транквилизаторами и психостимуляторами интернет аптеку обнаружила прокуратура в Новосибирской области
Прокуратура передала дело в суд

Прокуратура Здвинского района в суде потребовала заблокировать доступ к запрещенной информации, сообщили сегодня, 7 мая, в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура в судебном порядке требует ограничить доступ к онлайн-аптеке, торгующей транквилизаторами и снотворным.
В ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт, содержащий информацию о реализации интернет – аптекой транквилизаторов, сильнодействующих, снотворных, психостимулирующих препаратов без рецепта.

Вниманию пользователей также представлены препараты, оказывающие наркотический эффект. Интернет-аптека предлагает с помощью одного «клика» осуществить заказ и доставку, в т.ч. с помощью курьера.

Доступ на интернет-страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является свободным, не требует предварительной регистрации, ознакомиться с содержанием контента мог любой пользователь, в том числе несовершеннолетние.

Согласно действующему законодательству запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокурор Здвинского района в интересах неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, направил в суд административный иск о признании размещенной на сайте информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Иск находится на рассмотрении.

Работа в этом направлении продолжена.

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От редакции

На что рассчитывали продавцы?

Аноним, 07 мая 2020 22:50
Да ну. Не может быть. А интернет площадки с сотнями нарко магазинов не пробовали обнаружить и закрыть? Перестаньте заниматься фэйковой статистикой, для отчёта. Начните работать

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