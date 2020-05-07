Смерти от COVID-19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентов

Всего в регионе выявлено 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 262 пациента выписаны по выздоровлению, 1762 жителя остаются под меднаблюдением, 12 875 человек сняты с наблюдения.

В Бердск за сутки на 7 мая тоже не выявили новых заразившихся

Сегодня, 7 мая, в Новосибирской области выписано 22 пациента, вылечившихся от коронавируса

По данным оперативного штаба на 22 часа четверга в регионе выявлено 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 262 пациента выписаны по выздоровлению, скончались 12 человек.

1762 жителя региона остаются под меднаблюдением, 12 875 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки зарегистрировано 953 пациента с ОРВИ и гриппом, госпитализированы 39 человек.

В Бердск за сутки на 7 мая тоже не выявили новых заразившихся, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».