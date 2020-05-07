07.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Смерти от COVID-19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентов

23:44 07.05.2020 Фото: pexels.com
0

Всего в регионе выявлено 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 262 пациента выписаны по выздоровлению, 1762 жителя остаются под меднаблюдением, 12 875 человек сняты с наблюдения.

Смерти от COVID 19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентов
В Бердск за сутки на 7 мая тоже не выявили новых заразившихся
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Смерти от COVID 19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентов

Смерти от COVID-19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентовSOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи ИскитимаЕщё 1035 новостей

Сегодня, 7 мая, в Новосибирской области выписано 22 пациента, вылечившихся от коронавируса

По данным оперативного штаба на 22 часа четверга в регионе выявлено 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 262 пациента выписаны по выздоровлению, скончались 12 человек.

1762 жителя региона остаются под меднаблюдением, 12 875 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки зарегистрировано 953 пациента с ОРВИ и гриппом, госпитализированы 39 человек.

В Бердск за сутки на 7 мая тоже не выявили новых заразившихся, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Эпидемия пошла на спад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСмерти от COVID-19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентов
23:44 07-05-2020
Смерти от COVID-19 за сутки на вечер 7 мая не зарегистрировано в Новосибирской области. Скончались от кроновируса 12 пациентов
Полнолуние 7 мая 2020 - что нельзя и что нужно успеть сделать в этот день 3
22:38 07-05-2020
Полнолуние 7 мая 2020 - что нельзя и что нужно успеть сделать в этот день
Найден паспорт Воронцовой Анастасии Сергеевны
22:24 07-05-2020
Найден паспорт Воронцовой Анастасии Сергеевны
Все сбудется: Как правильно загадать желание в полнолуние 7 мая 2020 года 9
22:15 07-05-2020
Все сбудется: Как правильно загадать желание в полнолуние 7 мая 2020 года
БердскОтложили обязательную установку тахографов в маршрутках из-за коронавируса до 1 июля 2021 года в России. И Бердске
22:13 07-05-2020
Отложили обязательную установку тахографов в маршрутках из-за коронавируса до 1 июля 2021 года в России. И Бердске
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года 1
22:10 07-05-2020
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
Незаконно торгующую транквилизаторами и психостимуляторами интернет-аптеку обнаружила прокуратура в Новосибирской области 1
22:00 07-05-2020
Незаконно торгующую транквилизаторами и психостимуляторами интернет-аптеку обнаружила прокуратура в Новосибирской области
БердскSOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи Искитима 3
22:00 07-05-2020
SOS: Написали письмо губернатору о нехватке средств защиты в пандемию коронавируса медики скорой помощи Искитима
БердскФото дня: «Превратились в свиней» запертые на самоизоляции жители Бердска 7
22:00 07-05-2020
Фото дня: «Превратились в свиней» запертые на самоизоляции жители Бердска
Бердск75 дней до Победы: насчет питания все есть, нет только гусиного молока
21:52 07-05-2020
75 дней до Победы: насчет питания все есть, нет только гусиного молока