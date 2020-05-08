Бессмертныйполкдомабердск: «Бессмертный полк» идет по Бердску. В 2020 году — онлайн

Ваш подвиг — бессмертен. Мы в вечном долгу. Светлая память тем, кто погиб и кто ушел после. Честь и низкий поклон всем, кто помнит ту страшную войну. Бессмертный полк каждую минуту проходит по миру… Встань и ты со своим героем.
Прочтите! Загружая изображения и представляя информацию о ветеране, я даю согласие на обработку его персональных данных в предоставленном мною объем, в целях размещения ее в проекте «Бессмертный полк. Онлайн» и подтверждаю, что обладаю законным правом предоставить такое согласие от имени ветерана».
Поподько Николай Иванович, родился 06.05.1926 года, на войну пошел в 17 лет, воевал в танковых войсках, 9 мая 1945 встретил в Кенигсберге, домой вернулся в 1948 году в звании старшего сержанта, так как ещё воевал в Советско-Японской войне, в Маньчжурии, имеет два ордена славы 1 и 2 степени. Умер в 1979 году
Малышев Василий Митрофанович (20.06.1924-20.02.2006)
Сержант. Призван 05.09.1942. Награжден Орденом Отечественной войны II степени.
в строй с родными встала Реутова (в девичестве- Баранова) Надежда Алексеевна
Папа — Баранов Алексей Александрович 1917/21 года рождения — участник и инвалид Великой Отечественной войны 1941-45гг. Окончил летное училище — ст.ефрейтор
7-ая танковая бригада — радист с октября 1939 по май 1940г.;
31 сборная авиадивизия — стрелок радист — май1940 — октябрь 1941;
187 авиабаза — авиамеханик — октябрь1941 — май 1942;
121 отд.автотранспортный батальон — авиамеханик — май 1942 — декбрь 1945гг.
В отечественную войну был тяжело ранен, долго лечился в госпиталях.
Имеет государственные награды:
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг»,удостоверение А № 0396994,
вручена 11.03.1946г.;
медалью «За освобождение Варшавы» АБ № 213683, вручена 14.08.1972г;
орденом «Отечественной войны» 2 степени № ордена 3069706;
юбилейными медалями — «20 лет Победы ВОВ 1941-45гг.», «25лет Победы ВОВ 1941-45гг,» «30 лет Победы ВОВ 1941-45гг», «40 лет Победы ВОВ 1941-45гг»;
юбилейными медалями: » 50 лет Вооруженных сил СССР», » 60 лет Вооруженных сил СССР», » 70 лет Вооруженных сил СССР».
Бабушка — Баранова Александра Николаевна, 1988 года рождения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда № АК-58051 от 29.04.1944г., умерла в 1955 году. Похоронена на Богословском кладбище.
мама — Чупина Зинаида Ивановна, 1923г. рождения, Москва. Участник Великой Отечественной войны 1941-45гг. В рядах Советской Армии с мая 1942г.
Брянский фронт 2ВС, Брянский фронт 15ВА с июля 1942 по март 1943г.;
16 ВА Центрального фронта с марта 1943 и 1Белорусский фронт по 2.07.1945г.
Участвовала в операциях за освобождение Варшавы и Берлина. Присвоено воинское звание — ефрейтор.
Уволена из рядов РККА 2. 7.1945г., согласно Закона Верховного Совета от 23.06.1945г.
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг»,удостоверение б/№ за подписью генерал-майора Черных (Московский горвоенком) 15.12.1945г.
медалью «За взятие Берлина», медалью АБ № 419825,вручена 7.01.1974;
медалью «За освобождение Варшавы», вручена 14.08.1974г;
орденом «Отечественной войны» 2 степени № ордена 3067016, удостоверение А № 887584.
Бабушка — Чупина Евдокия Ивановна, 1901 года рождения также награждена Медалью «За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 15.01.1946г. Удостоверение № 0034051. Умерла в 1980г.
Дедушка — Чупин Иван Васильевич, 1898г.рождения, трудился в тылу — Московский Электромашиностроительный завод Памяти Революции 1905 года. Награжден Медалью «За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в сентябре 1963г.
О герое Яковлеве Василии Семеновиче рассказала Юшкина Ольга:
Старшина 1 статьи, радист. Призван с 15.11.1944года на Дальне-восточный флот. Принимал участие в боевых действиях с Кореей и Японией. Демобилизован 26 марта 1951 года. Награжден Медалью «За победу над Японией», Медалью «За освобождение Кореи», Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне.
— Мой отец: Хорин Василий Иванович. Старший лейтенант. Танкист.
08.07.1927-27.07.2000. Ушел на фронт в ноябре 1944 года. Закончил в звании старшины, — рассказал о герое Александр Хорин.
Братчиков Алексей Александрович (1911 – 14.01.1944)
Воевал на Волховском фронте
Старшина, награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»
С дедом в строй встала Белоусова Ирина Викторовна: Здравствуйте! Мой дед -уроженец с. Верх-Уба Восточно-Казахстанской области.
Хлызов Анатолий Фомич. Родился 12.02.1924г. в Челябинской области, Юргамышского района, с. Корьчажда. На фронтах Великой Отечественной Войны находился с 1942 года. Попал на фронт в 18 лет. Принимал участие в войне с Японией. Воинское звание — Ефрейтор. Приказом № 372 Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза Товарища Сталина от 23 августа 1945г. объявлена благодарность за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке. Награждён Медалью за боевые заслуги. После ВОВ был железнодорожником. Проживал в г.Токмок Киргизской ССР. Дата смерти 8.01.1997г.
Бондарев Анатолий Федорович. Родился 01.07.1927г. в Белорусской ССР Минской области, Березенского района, с.Городище. На момент начала Великой Отечественной Войны ему было 14 лет. Семья была эвакуирована в Киргизскую ССР, Кеминский район, с. Новороссийка. Отказавшись эвакуироваться вместе с семьей, попал на фронт, где приняли его «сыном полка». Прошел всю войну. Получил ранение в ногу. Награждён орденом Отечественной Войны I степени. После ВОВ вернулся к семье. Долгое время работал часовщиком, а потом внештатным корреспондентом во Фрунзенской газете, Киргизской ССР. Проживал в г.Фрунзе, Киргизской ССР. Дата смерти 29.12.1997г.
Труфанов Василий Тимофеевич. Командир взвода полковой разведки 49 армии Западного фронта с января 1942 г.
В августе 1943 г. тяжело ранен.
Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией»
Годы жизни: 7.01.1915 - 8.10.1975.
С героями встала в полк Лариса Александровна Медведева
С героем в полк встала Татьяна Владимировна Исупова
С героем в полк встала Марина Мануйлова:
— -Тюрин Василий Макарович мой прадедушка. Он прошел всю войну до Берлина перенес три контузии. С войны вернулся в 1947 г в звании майор. Умер дедушка в 1995 году в Красноярском крае в городе Канск. Я очень горжусь своим дедушкой и помню. Участвовал в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. После окончание института он находился в геологической экспедиции тогда, и объявили войну не заходя домой, он ушел на фронт. Прошел всю войну до самого Кенигсберга. Во время боев получил 3 контузии. В 1945 г участвовал во взятии Кенигсберга. Начал войну в звании ст. лейтенанта закончил в звании майора. За время войны был награжден орденами: Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Орден Отечественной Войны 2 степени. Медаль за взятие Кенигсберга и Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной Войне.
С героем в полк встала Ирина Чайковская
Манаков Иннокентий Алексеевич — дед. С героем в строй встала Тагаева Наталья Александровна
Манаков Алексей Кириллович родился в августе 1905 года. Служил в противотанковых войска. Погиб в Курской области село Касторное ( пропал без вести) 05.07.1942 года. Мой прадед. С героем в строй встала Тагаева Наталья Александровна
Пушников Михаил Константинович, родился 12.12.1925 г.
Воевал с 1943 г. 1 Прибалтийский фронт Был ранен при
В строй встала Елена Синицина
В строй встала Елена Корниенко
В строй встала Малена Райс
Татаринов Борис: » Я Помню! Я Горжусь! Своим дядей Татариновым Александром Алексеевичем,ур.с.Завьялово,Искитимского района.Призван осенью1941г.Воевал в развед.взводе: Калининский и 3Украинских фронт. Участвовал в освобождении г.Великие Лук, Кенигсберга.Награжден медалями: «За освобождение Великих Лук» , «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией»
В строй Бессмертного полка встала семья Владыко
Родилась 15 мая 1919 года
Во время ВОВ ухаживала за ранеными в военном госпитале в Новосибирске.
Вырастила семерых детей и 13 внуков. Умерла на 92 году жизни.
Зубарев Дмитрий Фёдорович
Жил и призывался в армию с Верхошижемского района
Чутченко Сергей Никитович, сержант
Воевал с первых дней войны на прибалтийском фронте. Жил до войны в Семипалатинская область
Я хочу пройти в " Бессмертном Полку" вместе со своим папой Татариновым Михаилом Алексеевичем и его братьями Александром Алексеевичем и Алексеем Алексеевичем! Осенью 1941 года ушли на фронт. Закончили войну в Берлине, а один в Кенигсберге. Все трое вернулись домой. Имеют множество наград: медали и ордена.
Татаринов Лаврентий Иллрарионович, подполковник,участник Великой Отечественной войны, вывел личный состав полка из окружения с Боевым Знаменем части, награжден орденами и медалями , участвовал в ликвидации бандеровцев.
Афанасьев Георгий Иаксимович,капитан,ВДВ,3Украинский фронт,медали: «За взятие Вены», «Победу над Германией», орден «Отечественной войны», орден «Трудового Красного Знамени»,участник Парада Победы 1945 году.
Зотов Тихон Емельянович 1922г. рождения.Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом.Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге.Домой вернулся в 1947 г.
Глазков Василий Иванович призвался в армию в 1941 г. и принимал участие в боевых действиях 22 июня 1941 г. на Украине, дошел до Берлина , вернулся с фронта в 1947 г., т.к . по возвращению с фронта части советской армии шли через Польшу и приходилось вступать в бой с остатками гитлеровской армии
Ларцев Николай Иванович призвался в армию в 1942 г. в Ташкенте, при форсировании Днепра получил серьезное ранение и вернулся с фронта в 1944г., до окончания войны трудился в тылу
Зотов Тихон Емельянович 1922 г. рождения. Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом. Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге. Домой вернулся в 1947 г.
Зотова Нина Федоровна 1924 г.рождения. Во время войны работала на Харьковском заводе в г.Бердске.
О своем герое рассказал Михаил Татаринов:
Мой прадедушка Татаринов Михаил Алексеевич прошёл Великую отечественную войну от Москвы через Белоруссию, Польшу до Берлина. Во время бомбёжки немецкой авиацией получил осколочные ранения. Он прокладывал кабельно-шестовую связь, а после ранения был в батальоне связи автослесарем.
Мой прадед получил медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», за «Взятие Берлина»; орден «Отечественной войны» и орден «Красной Звезды».
25 июня 1941 года был призван по мобилизации Кагановичевским РВК г. Новосибирска. Воевал на Волховском фронте. В январе 1942 в составе1248 стрелкового полка 376 стрелковый дивизии был ранен. С 19.01 по 28.02.42 эвакуационный госпиталь № 3738 в г. Череповец (Вологодская область). Воюя в составе 58 отдельной стрелковой бригаде 16.04.42 г., был снова тяжело ранен. 3520 эвакуационный госпиталь (Калачинск, Омская область). В августе 1942 года был комиссован, получил 3-ю группу инвалидности. С июня 1944 года снова воевал телефонистом в 915 отдельном батальоне связи 306 стрелковой дивизии. Был легко ранен, но в госпиталь не обращался. Победу встретил в рядах 306 сд у города Кандава Латвийской ССР. Награжден орденом «Отечественной войны I степени«, орденом «Красной Звезды», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и многими юбилейными медалями.
Сыновья Геннадий и Анатолий Сметанниковы.
Романцов Фёдор Макарович 10.04.1917 – 09.11.1988 г.
Участник Великой Отечественной Войны, связист, награжден орденом Красной Звезды
Копытов Василий Иванович родился в 1918 году в с. Бадай Усольского района Иркутской области. Призван в армию до войны. Окончил танковую школу в Новоградволынском. Война застала на должности механика-водителя. Погиб в 1943 году в звании старшина. В одном из боев подбили семь немецких танков.
Героя прислала внучка Ирина Толстых в девичестве Копытова.
В «Бессмертный полк» со своим дедушкой встала Наталья Некрасова:
— Рядовой Каюдин Михаил Афанасьевич призван на военную службу в 1942 году из села Каменка Воронежской области, служил в пехоте, участвовал в освобождении Киева, после тяжелого ранения занимался доставкой медикаментов в действующие военные части. После войны закончил 1-й медуниверситет в Москве, работал провизором. Дедушка не любил говорить о войне, праздник Победы считал самым главным из всех. Я запомнила его как очень доброго и трудолюбивого, всегда буду его помнить и буду гордиться им. Рядовой Каюдин награжден Медалью за отвагу, Медалью за освобождение Киева.
Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru
С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.
Предлагаем использовать хэштеги #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #Бессмертныйполкдомабердск
Как можно прислать фото своего героя?
На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск
На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10
Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте – в предлагаемые новости или сообщения.
https://vk.com/kurersredaberdsk
В офисах Микронет по адресам: Лунная 14, Лелюха 13 и Ленина 89/15 (Вега) или через онлайн-заказ на micronet.ru,
фотоателье Константина Котова, ул. Ленина, 83 (вход в маг. «Ленинский»), тел. 8-961-874-48-95, www.kotovkfoto.ru.
Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.
Но при этом сейчас даже службы в церквях онлайн.
Но при этом сейчас даже службы в церквях онлайн.
Приморская операция в 1922 году.Что это? Славная страница армейской истории или наоборот?