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#Бессмертныйполкдомабердск: «Бессмертный полк» идет по Бердску. В 2020 году — онлайн

14:10 08.05.2020
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Как можно прислать фото своего героя? На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск. На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10, в офисах Микронет по адресам: Лунная 14, Лелюха 13 и Ленина 89/15 (Вега) или через онлайн-заказ, фотоателье Константина Котова, ул. Ленина, 83 (вход в маг. «Ленинский»), тел. 8-961-874-48-95, www.kotovkfoto.ru.

Ваш подвиг — бессмертен. Мы в вечном долгу. Светлая память тем, кто погиб и кто ушел после. Честь и низкий поклон всем, кто помнит ту страшную войну. Бессмертный полк каждую минуту проходит по миру… Встань и ты со своим героем.

Прочтите! Загружая изображения и представляя информацию о ветеране, я даю согласие на обработку его персональных данных в предоставленном мною объем, в целях размещения ее в проекте «Бессмертный полк. Онлайн» и подтверждаю, что обладаю законным правом предоставить такое согласие от имени ветерана».

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Поподько Николай Иванович

Поподько Николай Иванович, родился 06.05.1926 года, на войну пошел в 17 лет, воевал в танковых войсках, 9 мая 1945 встретил в Кенигсберге, домой вернулся в 1948 году в звании старшего сержанта, так как ещё воевал в Советско-Японской войне, в Маньчжурии, имеет два ордена славы 1 и 2 степени. Умер в 1979 году

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Ежова Вера Ивановна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Сысоев Архип Иванович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Богатыренко Иван Данилович 09.06.1922г рядовой,дошел до Берлина,награждён орденом красной звёзды

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Малышев Василий Митрофанович

Малышев Василий Митрофанович (20.06.1924-20.02.2006)
Сержант. Призван 05.09.1942. Награжден Орденом Отечественной войны II степени.

 

в строй с родными встала Реутова (в девичестве- Баранова) Надежда Алексеевна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Баранов Алексей Александрович 1921(1917)-1993

Папа — Баранов Алексей Александрович 1917/21 года рождения — участник и инвалид Великой Отечественной войны 1941-45гг.  Окончил летное училище — ст.ефрейтор

Призван Фрунзенским РВК  г.Ленинграда 19.10.39г. —
7-ая танковая бригада — радист с октября 1939 по май 1940г.;
31 сборная авиадивизия — стрелок радист — май1940 — октябрь 1941;
187 авиабаза — авиамеханик  — октябрь1941 — май 1942;
121 отд.автотранспортный батальон — авиамеханик — май 1942 — декбрь 1945гг.
Демобилизован 22 декбря 1945г. в звании ст.сержант.
В отечественную войну был тяжело ранен, долго лечился в госпиталях.
Имеет государственные награды:
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг»,удостоверение А № 0396994,
вручена 11.03.1946г.;
медалью «За взятие Берлина», медалью  АБ № 419663,вручена 14.08.1972;
медалью «За освобождение Варшавы» АБ № 213683, вручена 14.08.1972г;
орденом «Отечественной войны» 2 степени № ордена 3069706;
юбилейными медалями — «20 лет Победы ВОВ 1941-45гг.», «25лет Победы ВОВ 1941-45гг,» «30 лет Победы ВОВ 1941-45гг»,  «40 лет Победы ВОВ 1941-45гг»;
юбилейными медалями: » 50 лет Вооруженных сил СССР», » 60 лет Вооруженных сил СССР», » 70 лет Вооруженных сил СССР».
Умер 30мая 1993г.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Баранова Александра Николаевна 1889-1955

Бабушка — Баранова Александра Николаевна, 1988 года рождения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда № АК-58051 от 29.04.1944г., умерла в 1955 году. Похоронена на Богословском кладбище.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Чупина Зинаида Ивановна

мама — Чупина Зинаида Ивановна, 1923г. рождения, Москва. Участник Великой Отечественной войны 1941-45гг. В рядах Советской Армии с мая 1942г.

121 отд.автотранспортный батальон. 21 район авиационного базирования, 16 Воздушной Армии.
Брянский фронт 2ВС, Брянский фронт 15ВА с июля 1942 по март 1943г.;
16 ВА Центрального фронта с марта 1943 и 1Белорусский фронт по 2.07.1945г.
Участвовала в операциях за освобождение Варшавы и Берлина. Присвоено воинское звание — ефрейтор.
Уволена из рядов РККА 2. 7.1945г., согласно Закона Верховного Совета от 23.06.1945г.
Имеет награды:
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45гг»,удостоверение б/№ за подписью генерал-майора Черных (Московский горвоенком) 15.12.1945г.
медалью «За взятие Берлина», медалью  АБ № 419825,вручена 7.01.1974;
медалью «За освобождение Варшавы», вручена 14.08.1974г;
орденом «Отечественной войны» 2 степени № ордена 3067016, удостоверение А № 887584.
Умерла в июне 1989г.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Чупина Евдокия Яковлевна 1901-1980

Бабушка — Чупина Евдокия Ивановна, 1901 года рождения также награждена Медалью «За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 15.01.1946г. Удостоверение № 0034051. Умерла в 1980г.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Чупин Иван Васильеввич 1898-1963гг.

Дедушка — Чупин Иван Васильевич, 1898г.рождения, трудился в тылу — Московский Электромашиностроительный завод Памяти Революции 1905 года. Награжден Медалью «За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в сентябре 1963г.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Рядовой. В начале войны был взят в плен, освобождён по окончанию войны

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Рядовой. Разведчик-кавалерист. В апреле 1942г под г. Смоленском пропал без вести

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Зазулина Гали Павловна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Зазулин Николай Ильич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Лапковская Наталия Владимировна (ударник трудового фронта)

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Лапковский Кузьма Кузьмич (сержант)

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

С героем в строй встала Катерина Судомойкина

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Яковлев Василий Семенович

О герое Яковлеве Василии Семеновиче рассказала Юшкина Ольга:

Старшина 1 статьи, радист. Призван с 15.11.1944года на  Дальне-восточный флот. Принимал участие в боевых действиях с Кореей и Японией. Демобилизован  26 марта 1951 года. Награжден Медалью «За победу над Японией», Медалью «За освобождение Кореи», Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Дорофеев Иван Степанович 03.03.1921 г.р.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Дорофеев Иван Степанович 03.03.1921 г.р.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

С героем в строй встала Анютка Трейзе

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Шевц Фёдор Дмитриевич. Старший лейтенант

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Хорин Василий Иванович

— Мой отец: Хорин Василий Иванович. Старший лейтенант. Танкист.
08.07.1927-27.07.2000. Ушел на фронт в ноябре 1944 года. Закончил в звании старшины, — рассказал о герое Александр Хорин.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

С героем в строй встала Юлия Бессмертная

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Безух Петр Антонович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Безух Николай Антонович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Моховы Виктор Алексеевич и Максим Григорьевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Семьянов Александр Лукич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Селезнёв Николай Егорович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Братчиков Алексей Александрович (1911 – 14.01.1944)

Братчиков Алексей Александрович (1911 – 14.01.1944)

Воевал на Волховском фронте

Старшина, награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»

С дедом в строй встала Белоусова Ирина Викторовна: Здравствуйте!  Мой дед -уроженец с. Верх-Уба Восточно-Казахстанской области.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Кречетов Илья Ефремович 1904-1982

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Хлызов Анатолий Фомич

Хлызов Анатолий Фомич. Родился 12.02.1924г. в Челябинской области, Юргамышского района, с. Корьчажда. На фронтах Великой Отечественной Войны находился с 1942 года. Попал на фронт в 18 лет. Принимал участие в войне с Японией. Воинское звание — Ефрейтор. Приказом № 372 Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза Товарища Сталина от 23 августа 1945г. объявлена благодарность за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке. Награждён Медалью за боевые заслуги. После ВОВ был железнодорожником. Проживал в г.Токмок Киргизской ССР. Дата смерти 8.01.1997г.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Бондарев Анатолий Федорович

Бондарев Анатолий Федорович. Родился 01.07.1927г. в Белорусской ССР Минской области, Березенского района, с.Городище. На момент начала Великой Отечественной Войны ему было 14 лет. Семья была эвакуирована в Киргизскую ССР, Кеминский район, с. Новороссийка. Отказавшись эвакуироваться вместе с семьей, попал на фронт, где приняли его «сыном полка». Прошел всю войну. Получил ранение в ногу. Награждён орденом Отечественной Войны I степени. После ВОВ вернулся к семье. Долгое время работал часовщиком, а потом внештатным корреспондентом во Фрунзенской газете, Киргизской ССР. Проживал в г.Фрунзе, Киргизской ССР. Дата смерти 29.12.1997г.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Папин Михаил Прокопьевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Ежов Евгений Дмитриевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Труфанов Василий Тимофеевич

 Труфанов Василий Тимофеевич. Командир взвода полковой разведки 49 армии Западного фронта с января 1942 г.
В августе 1943 г. тяжело ранен.
Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией»
Годы жизни: 7.01.1915 - 8.10.1975.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

С героями встала в полк Лариса Александровна Медведева

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

С героем в полк встали правнуки Анастасии и Вячеслав Степанищевы

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

С героем в полк встала Берх Надежда

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Толстых Василий Григорьевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

С героев в строй встала Настя Нелюбина

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

С героев в строй встала Татьяна Жирова

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Бочкарев Владимир Васильевич 1924-2009г.

Бочкарев Владимир Васильевич 1924-2009г. Гвардии старшина. Закончил войну в Праге.
С героем в полк встала Татьяна Владимировна Исупова
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Тюрин Василий Макарович

С героем в полк встала Марина Мануйлова:

— -Тюрин Василий Макарович мой прадедушка. Он прошел всю войну до Берлина перенес три контузии. С войны вернулся в 1947 г в звании майор. Умер дедушка в 1995 году в Красноярском крае в городе Канск. Я очень горжусь своим дедушкой и помню. Участвовал в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. После окончание института он находился в геологической экспедиции тогда, и объявили войну не заходя домой, он ушел на фронт. Прошел всю войну до самого Кенигсберга. Во время боев получил 3 контузии. В 1945 г участвовал во взятии  Кенигсберга. Начал войну в звании ст. лейтенанта закончил в звании майора. За время войны был награжден орденами: Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Орден Отечественной Войны 2 степени. Медаль за взятие Кенигсберга и Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной Войне.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

dav

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Дюрягин Пётр Матвеевич

С героем в полк встала Ирина Чайковская

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Манаков Иннокентий Алексеевич

Манаков Иннокентий Алексеевич — дед. С героем в строй встала Тагаева Наталья Александровна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Манаков Алексей Кириллович

Манаков Алексей Кириллович родился в августе  1905 года. Служил в противотанковых войска. Погиб в Курской области  село Касторное ( пропал без вести)  05.07.1942 года. Мой прадед. С героем в строй встала Тагаева Наталья Александровна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Кулинич Иван Еремеевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Матвеев Дмитрий Кузьмич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Полынцев Василий Алексеевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Калоша Михаил Евтихеевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Рухлов Николай Илларионович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Пешнин Василий Гаврилович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Пушников Михаил Константинович

Пушников Михаил Константинович, родился 12.12.1925 г.
Воевал с 1943 г. 1 Прибалтийский фронт Был ранен при

взятии Кёнигсбе́рга

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Богатырёв Дмитрий Степанович — Герой Семьи Марковых! Мы помним, любим, гордимся!

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Какаев Никифор Павлович

В строй встала Елена Синицина

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Бохан Степан Мартынович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Лютов Григорий Иосифович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Корниенко Константин Петрович

В строй встала Елена Корниенко

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Серов Иван Федорович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Яценко Федор Маркович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Фесько Григорий Лукич

В строй встала Малена Райс

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Сурнин Михаил Иванович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Сурнина Анна Петровна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Рябцев Борис Михеевич

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Татаринов Александр Алексеевич

Татаринов Борис: » Я Помню! Я Горжусь! Своим дядей Татариновым Александром Алексеевичем,ур.с.Завьялово,Искитимского района.Призван осенью1941г.Воевал в развед.взводе: Калининский и 3Украинских фронт. Участвовал в освобождении г.Великие Лук, Кенигсберга.Награжден медалями: «За освобождение Великих Лук» , «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией»

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#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Стрельцов Илья Иванович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Прадед Владыко Владислава, ученика 5 А лицея 6.

В строй Бессмертного полка встала семья Владыко

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Прислонов Николай Иванович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Татаринова Елена Степановна

Родилась 15 мая 1919 года
Во время ВОВ ухаживала за ранеными в военном госпитале в Новосибирске.
Вырастила семерых детей и 13 внуков. Умерла на 92 году жизни.
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Коврижко Илья Павлович. Герой Советского Союза

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Зубарев Дмитрий Фёдорович

Зубарев Дмитрий Фёдорович 
Жил и призывался в армию с Верхошижемского района
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Чутченко Сергей Никитович

Чутченко Сергей Никитович, сержант 
Воевал с первых дней войны на прибалтийском фронте. Жил до войны в Семипалатинская область
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Татаринов Михаил Алексеевич

Я хочу пройти в  " Бессмертном Полку" вместе со своим папой Татариновым Михаилом Алексеевичем и его братьями Александром Алексеевичем и Алексеем Алексеевичем! Осенью 1941 года ушли на фронт. Закончили войну в Берлине, а один в Кенигсберге. Все трое вернулись  домой. Имеют множество наград: медали и ордена.
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Татаринов Лаврентий Иллрарионович

Татаринов Лаврентий Иллрарионович, подполковник,участник Великой Отечественной войны, вывел личный состав полка из окружения с Боевым Знаменем части, награжден орденами и медалями , участвовал в ликвидации бандеровцев.

 

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Афанасьев Георгий Иаксимович

Афанасьев Георгий Иаксимович,капитан,ВДВ,3Украинский фронт,медали: «За взятие Вены», «Победу над Германией», орден «Отечественной войны», орден «Трудового Красного Знамени»,участник Парада Победы 1945 году.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Фото прислала Анна Путилина

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Зотов Тихон Емельянович

Зотов Тихон Емельянович 1922г. рождения.Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом.Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге.Домой вернулся в 1947 г.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Глазков Василий Иванович

Глазков Василий Иванович призвался в армию в 1941 г. и принимал участие в боевых действиях 22 июня   1941 г. на Украине, дошел до Берлина , вернулся с фронта в 1947 г., т.к .  по возвращению с фронта части советской армии шли через Польшу и приходилось вступать в бой с остатками гитлеровской армии

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Ларцев Николай Иванович

Ларцев Николай Иванович призвался в армию в 1942 г.  в Ташкенте, при форсировании Днепра получил серьезное ранение и вернулся с фронта в 1944г., до окончания войны трудился в тылу

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн #Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Зотов Тихон Емельянович

Зотов Тихон Емельянович 1922 г. рождения. Воевал на Ленинградском фронте стрелком-радистом. Дважды был ранен. Окончание войны встретил г.Кенигсберге. Домой вернулся в 1947 г.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Зотова Нина Федоровна

Зотова Нина Федоровна 1924 г.рождения. Во время  войны работала на Харьковском заводе в г.Бердске.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Мой прадедушка Татаринов Михаил Алексеевич

О своем герое рассказал Михаил Татаринов:

Мой прадедушка Татаринов Михаил Алексеевич прошёл Великую отечественную войну от Москвы через Белоруссию, Польшу до Берлина. Во время бомбёжки немецкой авиацией получил осколочные ранения. Он прокладывал кабельно-шестовую связь, а после ранения был в батальоне связи автослесарем.

Мой прадед получил медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», за «Взятие Берлина»; орден «Отечественной войны» и орден «Красной Звезды».

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн
#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Сержант Сметанников Афанасий Павлович (21.08.1909-05.04.1988)

25 июня 1941 года был призван по мобилизации Кагановичевским РВК г. Новосибирска. Воевал на Волховском фронте. В январе 1942 в составе1248 стрелкового полка 376 стрелковый дивизии был ранен. С 19.01 по 28.02.42 эвакуационный госпиталь № 3738 в г. Череповец (Вологодская область). Воюя в составе 58 отдельной стрелковой бригаде 16.04.42 г., был снова тяжело ранен. 3520 эвакуационный госпиталь (Калачинск, Омская область). В августе 1942 года был комиссован, получил 3-ю группу инвалидности. С июня 1944 года снова воевал телефонистом в 915 отдельном батальоне связи 306 стрелковой дивизии. Был легко ранен, но в госпиталь не обращался. Победу встретил в рядах 306 сд у города Кандава Латвийской ССР. Награжден орденом «Отечественной войны I степени«, орденом «Красной Звезды», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг и многими юбилейными медалями.

Сыновья Геннадий и Анатолий Сметанниковы.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Гавенко Нина Семеновна.
1930гр. В 11 лет уже была участником трудового тыла

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Родыгин Николай Романович

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Романцов Фёдор Макарович

Романцов Фёдор Макарович  10.04.1917 – 09.11.1988 г.
Участник Великой Отечественной Войны, связист, награжден орденом Красной Звезды

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Толстых Надежда Лазаревна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Копытов Василий Иванович

Копытов Василий Иванович родился в 1918 году в с. Бадай Усольского района Иркутской области. Призван в армию до войны. Окончил танковую школу в Новоградволынском. Война застала на должности механика-водителя. Погиб в 1943 году в звании старшина. В одном из боев подбили семь немецких танков.

Героя прислала внучка Ирина Толстых в девичестве Копытова.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн


Лозовик Потап Филиппович, рядовой. Герой Елены Лапиной

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Семья Копыриных встала в строй со своим героем

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Рядовой Каюдин Михаил Афанасьевич, годы жизни 1923-2001.

В «Бессмертный полк» со своим дедушкой встала Наталья Некрасова:

— Рядовой Каюдин Михаил Афанасьевич призван на военную службу в 1942 году из села Каменка Воронежской области, служил в пехоте, участвовал в освобождении Киева, после тяжелого ранения занимался доставкой медикаментов в действующие военные части. После войны закончил 1-й медуниверситет в Москве, работал провизором. Дедушка не любил говорить о войне, праздник Победы считал самым главным из всех. Я запомнила его как очень доброго и трудолюбивого, всегда буду его помнить и буду гордиться им. Рядовой Каюдин награжден Медалью за отвагу, Медалью за освобождение Киева.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Мои родители — Кабаков Никифор Андреевич и Кабакова Антонина Севостьяновна. Прислала Лариса Никифоровна

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

Герой Анны Исаковой (Семенчиной)

Этот год – год 75-летия Победы. И редакция приглашает полк на «страницы» сайта www.kurer-sreda.ru

С момента поступления первой фотографии – мы начнем формировать Бессмертный полк онлайн на нашем и уже давно вашем ресурсе.

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Как можно прислать фото своего героя?

На ящик редакции bkurer@mail.ru – в теме пишите — #Бессмертныйполкдомабердск

На WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

Принести в редакцию: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00, кроме выходных.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте – в предлагаемые новости или сообщения.

https://vk.com/kurersredaberdsk

В офисах Микронет по адресам: Лунная 14, Лелюха 13 и Ленина 89/15 (Вега) или через онлайн-заказ на micronet.ru,

фотоателье Константина Котова, ул. Ленина, 83 (вход в маг. «Ленинский»), тел. 8-961-874-48-95, www.kotovkfoto.ru.

Что присылать: фотографию – не менее 1200 на 600 пикселей, ФИО, звание, пару предложений о вашем герое.

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн

#Бессмертныйполкдомабердск: Бессмертный полк идет по Бердску. В 2020 году онлайн


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От редакции

Помним и чтим всех, погибших, ушедших и живых.

Аноним, 12 апреля 2020 21:31
Вот тебе раз, а как так??? А как же Covid-19??? Хотя о чём это я, дуракам же закон не писан и они как стадо баранов попрутся шествовать. То что это немного не вяжется со сложившейся ситуацией похоже мало кого волнует.
Аноним, 13 апреля 2020 01:03
Статья 354.1 Уголовного кодекса РФ. -...распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России. (всё что нужно знать тем, кто кричит победобесие)
Но при этом сейчас даже службы в церквях онлайн.
Имя, 13 апреля 2020 15:53
Да ни кто ни куда не пойдет.. там же написано: идёт он-лайн
Аноним, 27 апреля 2020 19:00
мозги включи,это онлайн полк.Никто никуда не пойдет.Вас очень жалко,вы даже и не можете никуда пойти в дальнейшем,когда снимут все ограничения
Аноним, 13 апреля 2020 01:04
Статья 354.1 Уголовного кодекса РФ. -...распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России. (всё что нужно знать тем, кто кричит победобесие)
Но при этом сейчас даже службы в церквях онлайн.
Аноним, 03 мая 2020 11:29
Есть вопросы что вам рано или поздно зададут.Дни воинской славы?
Приморская операция в 1922 году.Что это? Славная страница армейской истории или наоборот?

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