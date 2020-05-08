Лунный посевной календарь на 2020 год

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Растения, отпугивающие насекомых

Значительную часть вредителей растений можно отпугнуть, используя при этом растения, которые вызывают отталкивающую реакцию у вредителей. Например, морковной мухе не нравится запах репчатого лука, а луковой мухе – моркови. Поэтому совмещая их посевы, можно решить проблему с вредителями. Во время лета капустной белянки между капусты можно разложить ветки полыни. И бабочки улетят. Необходимо каждые 3-4 дня добавлять свежие ветки полыни.

Муравьям не нравится запах мяты, пижмы, полыни. Слизням – фенхеля, чеснока, петрушки. Капустной мухе – сельдерея и фасоли. Выращивание в междурядьях картофеля бобов отпугнет жука-щелкуна и его личинок – проволочников, а пижмы обыкновенной – колорадского жука.

Дачные хитрости

— Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.

— Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.

— Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.

— Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.



— Землянику полезно мульчировать опавшей хвоей. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом и проволочником.

Сбор урожая

Когда бы не проводился сбор овощей – в конце весны, летом или осенью – рекомендуется соблюдать три правила.

Первое. Овощи на переработку и хранение нужно собирать в сухую погоду. Овощи, снятые в период дождей, не только подвержены гниению, но и содержат меньше минеральных веществ.



Второе. Массовый сбор овощей лучше проводить рано утром. Листовые овощи можно убирать поздно вечером, но не в середине дня.Третье. Снимайте плоды в стадии технической спелости, не доводите их на кустах до полной готовности. Это значительно стимулирует плодоношение многосборовых культур.

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