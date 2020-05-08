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Лунный посевной календарь на 2020 год

11:14 08.05.2020
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Наилучшие дни месяца для посадки и пересаживания огородных культур

Лунный посевной календарь на 2020 год

Лунный календарь

Лунный посевной календарь на 2020 год

Лунный посевной календарь на 2020 год

Растения, отпугивающие насекомых

Значительную часть вредителей растений можно отпугнуть, используя при этом растения, которые вызывают отталкивающую реакцию у вредителей. Например, морковной мухе не нравится запах репчатого лука, а луковой мухе – моркови. Поэтому совмещая их посевы, можно решить проблему с вредителями. Во время лета капустной белянки между капусты можно разложить ветки полыни. И бабочки улетят. Необходимо каждые 3-4 дня добавлять свежие ветки полыни.
Муравьям не нравится запах мяты, пижмы, полыни. Слизням – фенхеля, чеснока, петрушки. Капустной мухе – сельдерея и фасоли. Выращивание в междурядьях картофеля бобов отпугнет жука-щелкуна и его личинок – проволочников, а пижмы обыкновенной – колорадского жука.

Лунный посевной календарь на 2020 год

Дачные хитрости

— Если рассаду каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, она не будет вытягиваться. При касании выделяется этилен, который сдерживает этот процесс.
— Крапива увеличивает устойчивость растущих рядом растений к болезням. Именно поэтому полезно мульчировать междурядья измельченной крапивой.
— Сидераты из горчицы обогащают почву фосфором и серой, а также очищают ее от медведки и проволочника.
— Лук будет лучше расти, если на этом месте росла горчица.

— Землянику полезно мульчировать опавшей хвоей. Это улучшит вкус ягод, а также поможет справиться с серой гнилью, долгоносиком, клещом и проволочником.

Лунный посевной календарь на 2020 год

Сбор урожая

Когда бы не проводился сбор овощей – в конце весны, летом или осенью – рекомендуется соблюдать три правила.
Первое. Овощи на переработку и хранение нужно собирать в сухую погоду. Овощи, снятые в период дождей, не только подвержены гниению, но и содержат меньше минеральных веществ.

Второе. Массовый сбор овощей лучше проводить рано утром. Листовые овощи можно убирать поздно вечером, но не в середине дня.
Третье. Снимайте плоды в стадии технической спелости, не доводите их на кустах до полной готовности. Это значительно стимулирует плодоношение многосборовых культур.

Лунный посевной календарь на 2020 год

На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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