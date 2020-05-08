Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке

Сдать анализ на коронавирус может любой человек по своему желанию, клиника «Санитас» предлагает эту услугу. В Искитиме и Академгородке. На 7мая: 2419 человек сдали тест, из них отрицательных- 2142, ожидают результат- 275, положительных -2.