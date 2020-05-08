Спешим поделиться с Вами хорошей новостью от магазина «Добрянка»!

«Добрянка» доставляет заказы каждый день,

телефон для заказов: 8 (383) 209-08-33





Как это работает:



• Сотрудник магазина проходит по торговому залу, показывая и предлагая Вам товар по видеосвязи в WhatsApp, складывает выбранные товары в корзину;



• Корзину доставляют по указанному адресу.

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Это похоже на обычный поход за продуктами, но позволяет Вам соблюдать режим самоизоляции.