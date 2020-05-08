13 человек контактировали с двумя заболевшими коронавирусом рабочими на заводе ТИОН в Бердске

«Тион» также решил протестировать всех работников завода на наличие SARS-CoV-2, поэтому 4 и 5 мая клиника «Санитас» взяла анализы у сотрудников производства. В ближайшие дни они будут готовы, заявили в компании. Производство арендует площади на БЭМЗе. Заболевшие — жители Бердска.

Все требования «Роспотребнадзора» в настоящее время выполнены и компания может возобновить работу

Как уже писал Курьер.Среда.Бердск, что двое рабочих заболели коронавирусом в Бердске. Сеегодня, 7 мая, это подтвердила Анастасия Гетьман, PR-директор группы компаний Тион:

-Действительно у двух сотрудников производства, которое расположено в Бердске, подтверждена коронавирусная инфекция. Один не выходил на работу с 26 апреля, другой — с 28, т.к. почувствовали признаки ОРВИ. На производстве ведется журнал состояния здоровья сотрудников, до этого признаков ОРВИ у них не было, температура также была в норме. 4 мая стали известны результаты их анализов, поэтому обоих госпитализировали. По словам заболевших, оба чувствуют себя хорошо.

5 мая специализированная организация провела дезинфекцию помещений с применением средств вирулицидного действия. Требования Роспотребнадзора также включают необходимость отстранить от работы сотрудников, контактировавших с заболевшими. Т.к. завод работает в несколько смен и сотрудники распределены по цехам, круг непосредственно контактировавших – 13 человек. Все требования «Роспотребнадзора» в настоящее время выполнены и компания может возобновить работу.

«Тион» также решил протестировать всех работников завода на наличие SARS-CoV-2, поэтому 4 и 5 мая клиника «Санитас» взяла анализы у сотрудников производства. В ближайшие дни они будут готовы».

Компания «Тион» в Бердске располагается по адресу ул. Зеленая Роща, д. 7/1 офис 19.

Территориально производство»Тиона» находится на территории Бердского электромеханического завода, подтвердила «Курьер.Среда.Бердск» Анастасия Гетьман.

— Где именно они заболели, не известно. Оба являются жителями Бердска, — рассказала представитель компании.

— Ваше производство на территории самого большого предприятия Бердска? А как же безопасность других? Вам нужна помощь БЭМЗа?

-Насколько мне известно, нам не требуется дополнительная помощь. Все требования Роспотребнадзора мы выполнили и можем работать со вчерашнего дня (6 мая — ред.). Дополнительно протестировали всех сотрудников (этого не требовалось в предписании) и ждём результатов, т.к. приняли решение возобновить работу после их получения, — ответила Анастасия Гетьман на вопрос редакции.

По официальной сводке штаба Бердска, на утро 7 мая в городе лишь 9 зараженных коронавирусом, 1 пациент выписан.

Под медицинским наблюдением находятся 70 жителей города, из них 12 детей.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 37 человек. Обратились сами 33 жителя. За сутки с наблюдения снято 2, принято 3 человека. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Всего медицинскими работниками проведено 730 обследований на выявление коронавируса, за сутки 18.