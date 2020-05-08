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13 человек контактировали с двумя заболевшими коронавирусом рабочими на заводе ТИОН в Бердске

14:05 08.05.2020 Фото: www.pexels.com
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«Тион» также решил протестировать всех работников завода на наличие SARS-CoV-2, поэтому 4 и 5 мая клиника «Санитас» взяла анализы у сотрудников производства. В ближайшие дни они будут готовы, заявили в компании. Производство арендует площади на БЭМЗе. Заболевшие — жители Бердска.

13 человек контактировали с двумя заболевшими коронавирусом рабочими на заводе ТИОН в Бердске
Все требования «Роспотребнадзора» в настоящее время выполнены и компания может возобновить работу

Как уже писал Курьер.Среда.Бердск, что двое рабочих заболели коронавирусом в Бердске. Сеегодня, 7 мая, это подтвердила Анастасия Гетьман, PR-директор группы компаний Тион:

-Действительно у двух сотрудников производства, которое расположено в Бердске, подтверждена коронавирусная инфекция. Один не выходил на работу с 26 апреля, другой — с 28, т.к. почувствовали признаки ОРВИ. На производстве ведется журнал состояния здоровья сотрудников, до этого признаков ОРВИ у них не было, температура также была в норме. 4 мая стали известны результаты их анализов, поэтому обоих госпитализировали. По словам заболевших, оба чувствуют себя хорошо.

5 мая специализированная организация провела дезинфекцию помещений с применением средств вирулицидного действия. Требования Роспотребнадзора также включают необходимость отстранить от работы сотрудников, контактировавших с заболевшими. Т.к. завод работает в несколько смен и сотрудники распределены по цехам, круг непосредственно контактировавших – 13 человек. Все требования «Роспотребнадзора» в настоящее время выполнены и компания может возобновить работу.

«Тион» также решил протестировать всех работников завода на наличие SARS-CoV-2, поэтому 4 и 5 мая клиника «Санитас» взяла анализы у сотрудников производства. В ближайшие дни они будут готовы».

Компания «Тион» в Бердске располагается по адресу ул. Зеленая Роща, д. 7/1 офис 19.

Территориально производство»Тиона» находится на территории Бердского электромеханического завода, подтвердила «Курьер.Среда.Бердск» Анастасия Гетьман.

— Где именно они заболели, не известно. Оба являются жителями Бердска, — рассказала представитель компании.

— Ваше производство на территории самого большого предприятия Бердска? А как же безопасность других? Вам нужна помощь БЭМЗа?

-Насколько мне известно, нам не требуется дополнительная помощь. Все требования Роспотребнадзора мы выполнили и можем работать со вчерашнего дня (6 мая — ред.). Дополнительно протестировали всех сотрудников (этого не требовалось в предписании) и ждём результатов, т.к. приняли решение возобновить работу после их получения, — ответила Анастасия Гетьман на вопрос редакции.

По официальной сводке штаба Бердска, на утро 7 мая в городе лишь 9 зараженных коронавирусом, 1 пациент выписан.

Под медицинским наблюдением находятся 70 жителей города, из них 12 детей.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 37 человек. Обратились сами 33 жителя. За сутки с наблюдения снято 2, принято 3 человека. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Всего медицинскими работниками проведено 730 обследований на выявление коронавируса, за сутки 18.

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От редакции

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Аноним, 07 мая 2020 10:20
как то долго анализы делаются .........
Raven, 07 мая 2020 11:11
Всех строго изолировать
аноним, 07 мая 2020 11:52
А эти 13 человек контактировали ещё со 130 чел.....
Т-Яна, 07 мая 2020 12:03
Вчера гл.врач и компания прямо отрицали сей факт! Информацией не владеют???
Гость, 07 мая 2020 13:40
Вирусное заражение - это цепная реакцЫя с возрастанием числа заражённых по экспоненте. Такая себе "пирамида" из людей, а не из денег. "Выход на плато" - это когда насыщение близко к пределу популяцЫи распространения, от 60-80%, примерно. Мерами по самоизоляцЫи возможно было бы локализовать и ограничить именно популяцЫю распространения, но она постоянно колеблется из-за нарушЫтилей и всевозможных "исключений": допущения приезда-отъезда разнообразных групп и отдельных персонажей. Надо было с самого начала ставить жОсткие ограничения на въезд-выезд, и сегодня бы уже пандемия пошла на спад. Побоялись нытья оп-позицЫонерофф и всепропальщиков. Теперь будет дольше тянуться вся эта эпопея.
Гость Очередной, 08 мая 2020 10:07
Закрыть, говорите? А как же право ылиты на шоппинг в ивропе?
Аноним, 07 мая 2020 14:55
Ну заболели и заболели. Мне то что. Я с утра трешку пиваса к вечеру водярой все шлифану и в койку
Аноним, 07 мая 2020 17:39
А это не та контора где делают скотч. Липкую ленту. Ну и типа того?
Аноним, 08 мая 2020 05:08
Тион делает климатическую технику.
Аноним, 07 мая 2020 20:50
на БЭМЗЕ обычно в 17-00 очередь, всех не выпускают до этого времени, перед дверьми толпа стоит и на проходной тоже, интересно сколько людей с этими гражданами уже заболели, но пока не знают об этом...
Аноним, 07 мая 2020 21:32
Каждое утро и вечер езжу на 18-й маршрутке с бэмзовцами, все без масок.Сегодня не исключение.На территории открыто производство защитных масок,как говорится сапожник без сапог.
Аноним, 07 мая 2020 23:31
коронавирус не подтвердился
Аноним, 08 мая 2020 00:58
В любом случае помрём, так что волклв бояться в лес не ходить.
Аноним, 08 мая 2020 09:27
Если все равно, в этом году или через 70 лет, то можно не боятся

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