Заявления на пособие для детей с 3 до 7 лет в 6018 рублей с 7 мая принимает соцзащита Бердска, Искитима и Новосибирска

Нужно позвонить специалистам в соцзащиту и записаться на прием. С собой нужно взять все оригиналы документов на ребенка и расчетный счет карты «Мир».

Пособие получат семьи с низкими доходами

Сегодня, 7 мая, в центре социальной поддержки населения Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что начат прием заявлений на пособие для детей с 3 до 7 лет.

Родителям необходимо позвонить в соцзащиту Бердска по номеру телефона 8(38341) 5-61-24 и записаться на прием к специалисту. Центр социальной поддержки населения расположен в Бердске по адресу: ул. Кирова, 2/1.

С собой необходимо взять оригиналы документов: паспорт мамы и папы, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, реквизиты банковской карты «Мир».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников установил порядок назначения пособия для детей с 3 до 7 лет в регионе. Постановление об этом вступило в силу с 1 мая 2020 года.

Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно назначается и выплачивается одному из родителей или иному законному представителю ребенка. При этом у получателей пособия должно быть гражданство РФ и факт совместного проживания с ребенком на территории Новосибирской области. Ребенок должен быть в возрасте от 3 до 7 лет включительно и являться гражданином РФ.

Напомним, на каждого ребенка от 3 до 7 лет будет назначаться отдельное пособие. Оно составит половину прожиточного минимума на ребенка. Стоит отметить, что при расчете пособия будет учитываться величина прожиточного минимума за второй квартал года‚ предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. То есть — второй квартал 2019 года. Показатель за II квартал 2019 года в расчете на душу населения установлен на уровне 11 738 рублей. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 12 486 рублей, на детей – 12 037 рублей.

Выплата в размере 6 018 рублей на каждого ребенка Новосибирской области будет поступать с 1 июля 2020 года.

Сколько заплатят

Ежемесячная выплата предоставляется в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Новосибирской области, за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной ежемесячной выплаты. Но деньги дадут тем семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной ежемесячной выплаты.

Дети какого возраста получат пособие

Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, и до достижения ребенком возраста 8 лет.

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году – за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста трех лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года.

Начиная с 2021 года новое пособие выплатят со дня достижения ребенком трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее полугода со дня рождения малыша. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

В 2021 году нужно будет вновь написать заявление на пособие в тот же месяц, когда оно было написано в 2020 году.

В беззаявительном порядке новое пособие заплатят семьям Новосибирской области, которым по состоянию на 1 мая 2020 года выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей».

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.

Как написать заявление

Заявление о назначении ежемесячной выплаты представляется заявителем либо его уполномоченным представителем в центр социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания заявителя одним из следующих способов:

1) лично;

2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

3) в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;

4) посредством почтовой связи.



При подаче заявления в центр социальной поддержки населения лично либо через МФЦ вместе с заявлением необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя.

Подача заявления о назначении ежемесячной выплаты посредством единого портала госуслуг осуществляется с использованием простой электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты регистрируется в день представления его заявителем или его уполномоченным представителем. В случае подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты посредством почтовой связи заявление о назначении ежемесячной выплаты регистрируется в день поступления.

Документы, необходимые для назначения ежемесячной выплаты, перечень которых утвержден постановлением № 384, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной выплаты запрашиваются центром социальной поддержки населения в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся.

Чьи доходы посчитают

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель, в том числе усыновитель, опекун ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.

В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются лица, лишенные родительских прав, а также лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, проходящие военную службу по призыву, отбывающие наказание в виде лишения свободы.



Какие доходы включат в среднедушевой доход

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются следующие виды доходов семьи, полученные в денежной форме:

-зарплата обоих родителей;

— пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты;

— стипендии студентов, аспирантов, докторантов, обучающихся в духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

— алименты;

— выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;

— ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

— денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации (при наличии);

— компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

— дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами;

— проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;

— доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;

— доходы от продажи имущества, аренды имущества;

— доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.

Что не посчитают в доход:

1. Ежемесячные выплаты, произведенные за прошлые периоды.

2. Ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на ребенка, в отношении которого назначена предусмотренная настоящим Порядком ежемесячная выплата, произведенные за прошлые периоды;

3. Суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом.

Как посчитают доходы

Будущие получатели пособия должны предоставить справки о доходах за год. Но учтут доходы за последние полгода. Доходы всех членов семьи суммируют, а затем разделят на 12. Эту сумму поделят на количество членов семьи. Если эта цифра окажется меньше прожиточного минимума, то пособие выплатят. А если нет, то семья «пролетает» с поддержкой от Путина.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Суммы доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики, делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Стоит отметить, что доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов.

Сроки проверки заявления

Центр социальной поддержки населения, не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной выплаты, запрашивает необходимые сведения от органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Решение о назначении ежемесячной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается центром социальной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной выплаты.

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты приостанавливается в случае непоступления запрашиваемых сведений в рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты выносится не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной выплаты.

Почему откажут в пособии

Основанием для отказа в назначении ежемесячной выплаты является:

1)Возраст ребенка меньше 3 лет, возраст ребенка старше 8 лет.

2) наличие недостоверных или неполных данных в заявлении о назначении ежемесячной выплаты;



3) нахождение ребенка, в отношении которого заявитель обращается за назначением ежемесячной выплаты, на полном государственном обеспечении;4) лишение заявителя родительских прав в отношении ребенка, в отношении которого он обратился за назначением ежемесячной выплаты;5) смерть, признание безвестно отсутствующим либо объявление умершим по решению суда ребенка, в отношении которого заявитель обратился за назначением ежемесячной выплаты;6) размер среднедушевого дохода семьи превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Новосибирской области, за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.Правда, заявление на новое пособие можно отправить повторно, устранив все установленные недочеты.

Кроме того, отказ в назначении ежемесячной выплаты заявитель вправе обжаловать в министерстве труда и социального развития Новосибирской области или в судебном порядке.

Когда придут деньги

Если с ребенком, родителями и доходами семьи все в порядке, то деньги на счет заявителя должны прийти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении ежемесячной выплаты, в последующем – ежемесячно.

Когда перестанут платить пособие

При этом получатель ежемесячной выплаты обязан извещать центр социальной поддержки о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ее выплаты, в течение 30 календарных дней со дня наступления обстоятельств.

1) достижение ребенком, в отношении которого осуществляется ежемесячная денежная выплата, возраста восьми лет;

2) прекращение гражданства Российской Федерации у заявителя и (или) у ребенка, в отношении которого осуществляется ежемесячная выплата;

3) раздельное проживание заявителя и ребенка, в отношении которого осуществляется ежемесячная выплата;

4) выезд заявителя для проживания за пределы Новосибирской области;

5) передача ребенка, в отношении которого осуществляется ежемесячная выплата, на полное государственное обеспечение;



6) смерть, признание безвестно отсутствующим либо объявление умершим по решению суда ребенка, в отношении которого осуществляется ежемесячная выплата;7) прекращение опеки над ребенком, в отношении которого осуществляется ежемесячная выплата (если ежемесячная выплата назначена опекуну);Пособия на детей с 3 до 7 лет: Полные правила о том, кому выплатят по 6 018 рублей на ребенка по указу Путина в Новосибирске, Искитиме и Бердске смерть заявителя, объявление его в установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим;9) лишение родительских прав заявителя в отношении ребенка, в отношении которого осуществляется ежемесячная выплата.