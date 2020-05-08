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Кровавая пятница: Возбудил уголовное дело на заявившего о нападении сына депутата-единороса Михаила Овсепяна из Бердска 6 мая СК

23:07 08.05.2020, Марина Волкова Фото: © facebook.com. Максим Борщёв/ Курьер. Среда. Бердск
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Максиму Борщеву из Академгородка инкриминируют незаконное проникновение в жилище с применением насилия. Адвокат Игорь Штанг считает, что дана надлежащая правовая оценка действиям HR-специалист.

Кровавая пятница: Возбудил уголовное дело на заявившего о нападении сына депутата единороса Михаила Овсепяна из Бердска 6 мая СК
Максим Борщев и Михаил Овсепян

Возбудили уголовное дело в отношении Максима Борщева, пострадавшего от рук сына депутата Бердска Михаила Овсепяна вчера, 6 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам новосибирский HR-специалист:

— Случилось событие, наступления которого я опасался и из-за вероятности которого я придал широкой огласке произошедшее со мной. Налицо использование административного ресурса.

Сегодня стало известно о возбуждении в отношении меня уголовного дела по статье 139 УК РФ о том, что я якобы ворвался в квартиру Овсепянов, что в корне не соответствует действительности. Данный факт я расцениваю как возможное использование адвокатом Овспеяна М. О. Штангом И.В. своих контактов. Возбуждение уголовного дела по надуманным основаниям сейчас будет использоваться для всяческого очернения меня. В настоящее время по данному обвинению мы готовим жалобу в суд, которая будет подана в ближайшее время, — пишет Максим Борщев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в апреле 2020 года Максим Борщев рассказал, что депутат и его сын напали на него с ножом 29 марта. По словам мужчины, он находился в квартире друзей в новосибирском Академгородке и услышал настойчивый стук в дверь. В дверной глазок он увидел соседа снизу, который уже начал спускаться обратно. Мужчина пошел за ним, чтобы проверить, в чем дело, рассказал он. О семье Овсепянов до происшествия он ничего не знал.

— Я был безоружен и в квартиру соседей не заходил и, тем более, не проникал (важно в дальнейшем). Намерения заходить в квартиру соседей и совершать в отношении них какие-либо действия у меня не было, я лишь хотел с ними поговорить по поводу такого поведения их стороны, — написал Борщев в фейсбуке. — Тут дверь в квартиру открылась (дверь открывается наружу), и (опускаю некоторые подробности, которые только для следствия) из квартиры на меня вылетел этот сосед и затем его сын. Они вдвоем напали на меня, оттеснили на лестничную клетку, после чего старший ударил кулаком в голову и, с целью оказания помощи сыну, стал удерживать меня за одежду и за руки, а младший в этот момент нанес мне три удара ножом в живот. Тут появились мои друзья, которые, возможно, не дали случиться более страшному, и унесли меня в квартиру».

Сына депутата Овсепа Овсепяна задержали по горячим следам, его отправили в СИЗО. Овсепяну младшему инкриминируют ч. 2 ст. 111 УК РФ — нанесение тяжких телесных повреждений, и ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. По словам Максима, сын депутата напал на него и нанес три удара ножом в живот. Жителя Академгородка срочно госпитализировать и прооперировали — у него был поврежден желудок.

— Причины такого поведения данных лиц, закончившиеся нападением, мне непонятны. Могу только предполагать, что данным людям что-то не понравилось, возможно им показалось, что было шумно, но это не важно: я считаю, что вооруженное нападение с ножом на человека оправдывать нельзя ни при каких обстоятельствах», — заявил Борщев в фейсбуке.


Другая сторона медали

Адвокат Овсепа Овсепяна и Михаила Овсепяна Игорь Штанг подтвердил сегодня, 7 мая, факт возбуждения уголовного дела в отношении Максима Борщева.

— Уголовное дело в отношении Борщева возбуждено по части 2 статьи 139 УК РФ 6 мая. Это незаконное проникновение в жилище совершенное с применением насилия. На наш взгляд, на сегодняшний день дана надлежащая правовая оценка действиям указанного лица. В принципе, это процессуальное решение, которое принято органом следственного комитета, в том числе подтверждает показания моих доверителей о противоправности действия Борщева, который проник к ним в жилище, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Штанг.

Что касается меры пресечения в отношении Борщева, то такой информации у адвоката нет. Однако, Игорь Владимирович предположил, что с учетом санкции, Максим Борщев может «попасть» максимум под подписку о невыезде.

— Овсеп Овсепян также находится под стражей в следственном изоляторе. Мы ожидаем окончания назначенных судебных экспертиз. По результатам которых, органом следствия будет даваться правовая оценка его действиям. В том числе с учетом вновь полученных обстоятельствах о противоправных действиях Борщева, — отметил Игорь Штанг.

Стоит отметить, что сын депутата-единоросса будет находиться в СИЗО до 29 мая. До этого срока и с учетом следственных экспертиз станет ясно, поедет ли Овсепян-младший дом в конце мая.

Стоит отметить, что защита семьи Овсепян еще не видела заключение судебно-медицинской экспертизы, поэтому говорить о характере степени тяжести телесных повреждения, Игорь Владимирович говорить не может. Задержанный Овсеп Овсепян по факту причинения ножевого ранения Борщеву показаний не дает

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От редакции

Чем дело закончится?

Аноним, 07 мая 2020 15:53
Кроме подтверждения заинтересованных лиц - обвиняемых депутата и сына, какие доказательства проникновения имеются?
Отпечетки с их квартиры собрали или какую-нибудь бутылку с пальчиками потерпевшего в их квартиру подкинули?
Ждем развития событий с бесплатной раздачей наркотиков по сценарию дела Голунова.
Аноним, 07 мая 2020 16:00
Овсепян имеет такое же отношение к ЕР, как и Борщев. По факту- никакого отношения..... Может быть кто-нибудь из комментаторов напишет, а кого в Бердске можно назвать настоящим единороссом??? Приблудившиеся есть......, а вот интересно, кто в нашем городе состоит в этой... по идейным соображениям? Мне что-то в голову не приходит не одна фамилия. Помогите устранить пробел.
Аноним, 07 мая 2020 16:58
Да вообще то они все в этой партии чтоб собирать бонусы.
Аноним, 07 мая 2020 17:04
Вы хотите докопаться, какова идеология ПЖиВ?
Идеология в нашей стране запрещена по Конституции.
Но в ПЖиВ она - рыночная: Кто больше даст, тому и служим. А за 300% прибыли - маму родную с потрохами...
Вспомните, кто создавал эту партию и для каких целей.
Аноним, 07 мая 2020 16:23
Он в окно залез? Открыл дверь отмычкой? Выломал дверь? Нет, как ясно из описания обеих сторон, он постучал (возможно настойчиво), ему открыли, был скандал и горячие парни пустили в ход нож.
Вася, 07 мая 2020 19:03
Штанг за уши все притянет!
Геннадий, 07 мая 2020 19:09
Оценки бы адвоката Борщева по делу узнать, более понятна бы стала ситуация. А адвокат Овсепяна естественно освещает с одной выгодной для подзащитного стороны.
Гость, 07 мая 2020 19:58
Следаки ждут: кто больше занесёт или у кого круче связи?
Очевидно, что нельзя просто так пойти среди ночи к незнакомым людям в квартиру. Также как нельзя и начать "самообороняться", выйдя для этого из квартиры.
Поэтому очевидно, что одно из дел в итоге зактроют и будут тянуть до преюдиции по другому.
Аноним, 07 мая 2020 20:24
Новосибирская Единая Россия молчит, хотя люди уже даже петицию создали за привлечение Овсепяна к уголовной ответственности.
В Югорске местная едрисня оказалась умнее, не стали доводить дело до петиций и митингов, а сразу исключили депутата, напавшего на человека, из партии и лишили мандата.
Аноним, 07 мая 2020 20:59
В Югорске Гордой Птицы нет, а у нас подельники, ой, друзья в беде не оставят.
Аноним, 07 мая 2020 21:56
Надо знать Овсепяна . Он не такой человек , что бы ругаться , а уж тем более ножиком махать . Видимо борзое чудило реально выделывалось , и сын Михаила или спасал отца или сам оборонялся от неадеквата. HR неадекват за свою борзость получил уголовное дело, а не потому что Штанг с кем то порешал или договорился
Аноним, 07 мая 2020 23:31
Знал отца Михаила Овсеповича Хорошим был человеком О сыне ничего не могу сказать А вот младший опозорил фамилию и доброе имя деда Хотя не мне судить Очень надеюсь на объективность и справедливость следствия За нож парня однозначно нужно жестко наказать ну а там чей адвокат сильнее, тот и сверху
Аноним, 08 мая 2020 07:43
Нож конечно это не красиво . Но в целом , есть там и вина другой стороны.
Шок, 08 мая 2020 08:33
Какая обьективность, когда в защите у армян бывший следовать ск
местный житель, 08 мая 2020 09:32
В квартире Овсепянов были обнаружены следы драки,кровь и отпечатки буйного HR cпециалиста,а значит он был в квартире у депутата.И что же он там делал?да и какая разница в какую сторону открывается дверь?.И кто бы из нас не защитил своего отца,а там была еще и мать.Он еще хорошо отделался...Хотя безусловно все это очень не хорошо.Хочется пожелать семье Овсепянов мужества и терпения,а Борщеву,ума...у пусть свечку поставит что ему обошлось.
Аноним, 08 мая 2020 22:54
в Ереване ты "местный"
Аноним, 09 мая 2020 00:01
Свечку в христианском понимании? Богу? За то, что не дал бандюгам его убить?
Может быть ему еще и помолиться за здоровье врагов, как нас попы учат?
Аноним, 08 мая 2020 19:25
Зарезать и подать на нарезанного в суд. Красота!...
Но в нашем зазеркалье это уже норма.
Гость, 08 мая 2020 20:46
В Российском кривосудии не зависит от того, как было на самом деле - результат. Это не интересно ни правоохранителям, ни суду.

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