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Вакансии в Бердске: требуются ШВЕИ, МАСТЕР, ГРУЗЧИКИ

11:48 08.05.2020
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График 2/2, пооперационный учет. Возможно обучение. т. 8-913-706-55-02

Вакансии в Бердске: требуются ШВЕИ, МАСТЕР, ГРУЗЧИКИ

примет на работу 

ШВЕЙ, МАСТЕРА, ГРУЗЧИКОВ

График 2/2, пооперационный учет. Возможно обучение.

т. 8-913-706-55-02

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 07 мая 2020 16:51
По заказу администрации, типа есть работа, не нойте, только ведь ни одна фирма не хочет терять деньги.
Аноним, 07 мая 2020 17:19
На самом деле многие работают и жизнь идет.
А нытики всегда будут: все им не так и все им не то. А когда тыкаешь уже носом говорят: вранье. С такими спорить невозможно, потому что истина им не интересна: им надо поныть и найти крайнего в их неудачах
Аноним, 07 мая 2020 18:39
Удача в том, что будешь ишачить с утра до вечера за сколько дадут ?
Аноним, 08 мая 2020 08:54
"А когда тыкаешь уже носом говорят: вранье. С такими спорить невозможно, потому что истина им не интересна: им надо поныть и найти крайнего в их неудачах"

Перестань тыкать носом других и ткни носом себя, попробуй на своей лощённой шкуре "щедрость" своих кумиров, не дойдёт через голову, дойдёт через ноги. Или твой блат на столько велик, что тебе в любой конторке Бердска организуют блатную должность с человеческим окладом?
Аноним, 07 мая 2020 19:58
А расценки какие? 3 копейки, 3 рубля? Прокукарекали - работа есть и все. А сколько платят за нее ?
Аноним, 07 мая 2020 21:09
Смотря какое отношение
Аноним, 08 мая 2020 08:49
" Аноним, 07 мая 2020 21:09Смотря какое отношение"

Отношение родственно клановое, для кровного родственника, должность с достойным окладом, на сегодня, высасывается буквально из пальца им ведь нельзя терпеть, в отличии от работяг батрачащих за три копейки? Не нравится барская щедрость? Пошёл вон, за порогом таких , как ты очередь выстроилась, готовых работать за меньшее...

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