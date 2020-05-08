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Распрощался с бизнесом и имуществом ради перевода в 3,5 млн рублей для «разморозки» ячейки на бирже мошенникам игрок в Забайкалье

08:30 08.05.2020 Фото: pixabay.com
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Через 2 месяца попыток вернуть свои деньги, мужчина обратился в полицию. В настоящий момент устанавливаются владельцы счетов, на которые были переведены деньги.

Распрощался с бизнесом и имуществом ради перевода в 3,5 млн рублей для разморозки ячейки на бирже мошенникам игрок в Забайкалье
После получения денег мошенники перестали выходить на связь

Житель города Борзя Забайкальского края продал свои бизнес и имущество, а также взял кредит, чтобы перевести мошенникам 3,5 миллиона рублей за якобы помощь в выводе с онлайн-счёта электронных денег. Об этом 7 мая сообщается на сайте краевого УМВД.

С лета 2019 года мужчина «играл» на бирже, в результате чего смог заработать 4 миллиона рублей. Однако вывести их со своего онлайн-счёта у мужчины не получилось. Тогда ему позвонили неизвестные и предложили помочь. Под различными предлогами – для «разморозки» банковской ячейки, взятки должностным лицам – они получили от борзинца 3,5 миллиона рублей. Для этого мужчина продал своё бизнес и имущество, а также взял большой кредит в банке. После получения денег мошенники перестали выходить на связь.

Через 2 месяца попыток вернуть свои деньги, мужчина обратился в полицию. В настоящий момент устанавливаются владельцы счетов, на которые были переведены деньги.

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