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75 дней до Победы: скоро война кончится, добьем немецкого зверя

11:15 08.05.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Михаил Шалин пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: скоро война кончится, добьем немецкого зверя
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: скоро война кончится, добьем немецкого зверя

75 дней до Победы: скоро война кончится, добьем немецкого зверя75 дней до Победы: насчет питания все есть, нет только гусиного молокаЕщё 70 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1945 года. Дня 30 марта Германия, р. Одер
Добрый день или вечер дорогие и многоуважемые родители папаня Илья Степанович и мама Екатерина Матвеевна, дорогие и многоуважаемые братцы Володя, Вася, Петя, Витя и дорогая сестричка Нина, шлю я Вам Всем свой скучный боевой привет, желаю всего хорошего в Вашей жизни, а самое главное здоровья.

Дорогие родители братцы и сестрица, прописываю Вам, что я пока жив и здоров. Вот сижу сейчас в квартире, время уже полчаса первого, делать нечего, а дай думаю своим родным черкну небольшое письмишко, скучаю очень, спать что-то не хочется, а когда я письмо пишу, как будто я с вами разговариваю. А на дворе идет дождь, погода изменилась. Днем было тепло, а сейчас в ночь пошел дождь. Дорогие родители, братцы и сестрица, живу я по-старому, пока хорошо. Но как не хорошо жить на чужой стороне, все же не дома. Очень скучно, скука донимает. Кругом военные люди, гражданских никого нет, есть только немцы, да немки, но с ними у нас разговор короткий. Надоела эта проклятая война. Ну, ничего, скоро война кончится, добьем немецкого зверя в недалеком времени, встретимся еще с союзниками: англичанами и американцами, потом поедем по домам. Дорогие родители, братцы и сестрица сообщаю Вам что я Вам выслал 4 посылки, получили вы их или нет я конечно не знаю и еще 400 рублей денег выслал. Как получите посылок и деньги немедленно сообщите, что в какой посылке получили, конкретно. Я буду ждать получаете вы их или нет и что получите. Все посылки по 5 кг всего на 20,5 кг. если будете получать посылки я буду еще высылать. Что послал в посылках я Вам описывал в прошлых письмах, сейчас писать не стоит. Пишите о своей жизни, как живёте, какие у вас новости. Пишите в чем нуждаетесь. Я вышлю в посылке.Пропишите, что делают ребята учатся или нет. Какое у вас стоит время. Тепло или холодно? Какие новости у вас там на подсобном хозяйстве.
Пропишите кто дома из мужчин? Кто пришел с фронта по ранению? Вы пишите кто со мной есть близкие. Тот что на станции живет в Бердске, он сейчас со мной вместе, а больше нет никого. Правда из Новосибирска есть человека 3.
Больше пока писать нечего. Остаюсь ваш сын и брат Михаил Ильич Шалин, жив и здоров, того и Вам желаю. А пока, до свидания. Жду от Вас немедленного ответа, как соловей ждем лето. Крепко целую по много раз.
Пропишите бабушка что пишет или нет?

75 дней до Победы: скоро война кончится, добьем немецкого зверя
75 дней до Победы: скоро война кончится, добьем немецкого зверя
75 дней до Победы: скоро война кончится, добьем немецкого зверя
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