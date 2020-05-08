Ребристые, с усиками и пупырышками: Важные тонкости о презервативах

Сегодня рынок контрацептивов позволяет выбрать кондом по любым критериям

Презервативы пользовались популярностью еще со времен Древней Греции. Согласно легенде, был такой правитель по имени Минос, который не отличался верностью своей супруге. Жена знала о слабости мужа и прокляла его семя, которое в кульминационный момент превращалось в змей. Ползучие гады убивали любовниц, и, чтобы их спасти, Минос начал использовать в качестве предохранения мочевой пузырь животных. А мог просто перестать изменять, но это совсем другая история.

Первые контрацептивы действительно представляли собой кишечник мелкого рогатого скота. Такое приспособление оснащалось шнурочком для завязывания и могло использоваться неоднократно.

Средневековье заставило человечество на какое-то время отказаться от презервативов, а то и на костре можно было оказаться. Но потом Колумб открыл Америку и сифилис, и человечество снова вспомнило о контрацепции. Только вот первые кондомы под дурацким названием «резиновые изделия №2» появились аж в 1900-х, а дальше стало интересно.

Разновидность

Латекс всему голова, ведь это самый распространенный и доступный материал. Эластичные, прочные и тонкие латексные презервативы защищают от ВИЧ, различных инфекций и нежелательной беременности. Но это была бы слишком идеальная история, если бы не аллергия на этот материал, которой страдают все больше женщин и мужчин. Еще одна неприятная новость о латексе — он несовместим с мясляными смазками, от воздействия с ними презерватив теряет свою защитную функцию. То есть, если вовремя не читать состав (если не сделали этого заранее, то перед половым актом точно не будете этого делать), то можно получить сюрприз в виде порванного кондома.

Альтернативный вариант — презервативы из полиуретана. Изделие более прочное, хотя его стенки тоньше латексного аналога. Этот материал не вызывает аллергии и совместим с любыми лубрикантами. Полиуретановые контрацептивы не имеют запаха и практически неощутимы. Однако есть и существенные недостатки: цена и отсутствие в продаже (купить такие кондомы в обычной аптеке сложно, нужно заказывать), плохая эластичность.

Размер

«Да ладно, он растягивается». Нет, нет и еще раз нет! Презерватив — вещь не безразмерная. Слишком маленький кондом будет сдавливать член, натирать и скорее всего порвется. Слишком большой элементарно сползет во время секса. Стандартными размерами считаются длина от 170 мм и ширина от 45 мм. На каждой упаковке контрацептива указаны его размеры. Как измерить член знает каждый мужчина, здесь несложно разобраться.

Толщина

Презервативы снижают чувствительность во время секса и это факт. Можно ронять скупые слезы от такой грустной новости, а можно просто выбрать кондом нужной толщины. Стандарт — 0,06 мм, супертонкие латексные презервативы толщиной 0,045 мм имеют такой же список защитных функций, что и стандартные. У полиуретановых контрацептивах толщина 0,02 мм, но их барьерная функция ничем не уступает более «толстым» собратьям.

Смазка

Лубрикант и презерватив неразлучны, но и здесь есть свои нюансы. Иногда производители кондомов добавляют двойную дозу смазки. Также контрацептивы бывают с лидокаином и антисептиком — продлевают половой акт за счет снижения ощущений у мужчины. Со вкусом и ароматом — защищают оральный секс. Тем, кому хочется секса в стиле диско, стоит обратить внимание на презервативы с фосфоресцирующей смазкой. В темноте такой лубрикант светится ярким сине-зеленым светом. Выбирайте контрацептив под ситуацию и настроение, экспериментируя, расширяйте сексуальные горизонты.

Интересные дополнения

Помимо классических, супертонких и светящихся, грех не упомянуть ребристые контрацептивы, с усиками и пупырышками, кольцами и насадками. Такие «плюшки» могут разнообразить и усилить ощущения, но никак не увеличить защиту.

Первенство самых странных презервативов достается кондомам-игрушкам. Утка, инопланетянин, слон или фламинго — такие контрацептивы, на самом деле, сложно использовать по прямому назначению. Но в качестве подарка, почему бы и нет?

Пять золотых правил использования и хранения презервативов

— Перед покупкой нужно проверить срок годности кондома. Просроченное изделие не будет гарантировать защиту — ноль эластичности и прочности.

— Не стоит пренебрегать инструкцией по хранению презерватива. Носить в заднем кармане, бардачке или кошельке может и практично, но! Латекс и полиуретан быстро портятся от перегревания, а трение о другие предметы разрушают и повреждают материал (это о хранении в кошельке).



— Кончик презерватива представляет собой резервуар для спермы. Если он будет наполнен воздухом, то очень возможно, что кондом просто порвется. Вдруг мужчина не в курсе (всякое бывает), помоги ему — зажми кончик пальцами и только потом раскручивай презерватив до основания.— Далеко не все мужчины спешат снимать контрацептив и выходить из партнерши после оргазма. И очень зря. Потому что после эякуляции член уменьшается, презерватив может сползти, сперма попадет «куда не надо», возможные инфекции станут намного ближе, чем ты можешь себе представить.— Элементарно, но все же существует малый процент мужчин, которые используют презервативы неоднократно. Это самая нелепая экономия, не надо так.

Источник: hochu